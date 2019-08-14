Эколог: Северное море загрязнено излучающими изотопами от взрыва «Буревестника» 14.08.2019, 13:47

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Ловить рыбу здесь уже нельзя.

О взрыве на полигоне в Архангельской области уже заговорил американский президент. Дональд Трамп написал в твиттере, что происшествие "заставило людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами".

Росгидрометцентр через шесть дней после инцидента сообщил: в день испытаний, 8 августа, зафиксировано превышение гамма-излучения в 16 раз. Местная власть говорит, что ничего серьезного не произошло, а жители жалуются на информационный вакуум. С момента происшествия прошла почти неделя. До сих пор непонятно, ни что взорвалось, ни какой ущерб нанесен окружающей среде.

Жителям села Нёнокса, которое находится рядом с полигоном, где 8 августа произошел взрыв, сегодня рекомендовали покинуть населенный пункт, объяснив некими работами на военном объекте. Позже российские информагентства написали: военные отменили мероприятия, из-за которых планировалась эвакуация.

Жители Северодвинска говорят, что до сих пор не знают, что произошло и насколько масштабным был выброс радиации. О возможном экологическом ущербе с Настоящим Временем говорил эколог из Северодвинска Алексей Климов.

— Расскажите, что с морем, можно ли там, условно, собирать морскую капусту, ловить рыбу?

— Я как общественный эколог Северодвинска говорю всем: рыбу ловить не надо в Двинском заливе Белого моря. Можно собирать грибы и ягоды. Я беру эту ответственность на себя, потому что местные средства массовой информации, МЧС нам не дают точной информации. К сожалению, это так.

— Поэтому вы опасаетесь, что это может быть загрязнено?

— У меня нет лабораторных исследований каких-то по загрязнению Двинского залива Белого моря, но я вижу, что то, что произошло, пока не позволяет нам ловить морскую рыбу. Грибы, ягоды можно собирать.

— Понятно, какие изотопы вообще попали в атмосферу?

— Да, сейчас это уже понятно. Это проект "Буревестник", это изотопы, которые являются излучающими. То есть это не те изотопы, которые загрязняют территорию, это те изотопы, которые временно повышают радиоактивный фон.

— И вы уверены, что это был "Буревестник", правильно я поняла вас?

— "Буревестник" – это проект примерно 1975 года, одновременно начали разрабатывать СССР и США. Мы примерно здесь были одинаковы. Я эту тему изучал с 1993-го по 2000 год, трижды был в Америке. И кстати я, коренной северодвинец, впервые на атомных подводных лодках, на атомных станциях, на местах захоронения радиоактивных отходов побывал в Америке.

— Вы в одном из своих интервью заявили, что подобные испытания вообще должны быть остановлены. Почему?

— Не остановлены, они не могут быть остановлены. Они должны продолжаться, потому что война – это наше все, бич нашей цивилизации – это война. И мы должны продолжать вооружение. Но у нас есть шикарные полигоны в Карском море, в Баренцевом море – вот давайте там. Но не в 30 километрах от города Северодвинска. Росатом совершил преступление. Это слово я беру на себя, это мое слово. Это было преступление.

— Вы имеете в виду, что испытания проводить нужно, но вдали от населенных пунктов.

— У нас 185 тысяч человек, в Архангельске – 350 тысяч человек. Вы что делаете? У вас что, мало Баренцева и Карского моря? У нас там шикарные места. Вы белых медведей гоняйте, но не нас.