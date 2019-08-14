Под Брестом напали на дежуривших активистов «Свинцовой варты» 14 14.08.2019, 13:56

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Фото: «Белсат»

Неизвестный избил активистку Марию Галалюк.

Днем 14 августа неизвестный мужчина избил возле аккумуляторного завода под Брестом Марию Галалюк. Денису Малышенко он повредил машину. Активисты вызвали милицию, ГАИ и скорую. Об этом сообщает "Брестская газета".

Олег Вялов, который приехал на место происшествия на помощь дежурившим возле завода активистам, рассказал, что днем 14 августа неизвестный напал на активистку Марию Галалюк и избил ее. Кроме того нападавший повредил машину другому активисту – Денису Малышенко.

«На нее (Марию – прим. ред.) было совершено абсолютно дикое, неадекватное нападение. Человек напал на машину одного из дежурных, начал пинать ногами. Потом открыл дверь и пытался затеять драку с водителем. Потом обернулся (а наша девушка все это дело снимала на видео) и ударил ее, судя по видео, кулаком в лицо. Потом начал дальше избивать, опрокинул ее на землю. Вел себя абсолютно неадекватно», – рассказал Олег Вялов.

Факт нападения активистка успела заснять на видео.

Затем нападавший сел в машину и уехал. Активисты вызвали милицию, ГАИ и скорую помощь.

По словам Олега Вялова, нападавшего видели рядом с заводом не раз, однако кто он такой, неизвестно.