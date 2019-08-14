В Новой Зеландии нашли доисторического пингвина-гиганта 14.08.2019, 14:12

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Иллюстрационное фото

Гигантская птица жила в эпоху палеоцена.

Окаменелые кости, обнаруженные на новозеландском Южном острове, принадлежали 80-килограммовому пингвину размером с человека: рост морской птицы достигал 1,6 м.

Этот огромный пингвин вида Crossvallia был на 40 сантиметров длиннее и в четыре раза тяжелее современного императорского пингвина, пишет «Вокруг света».

Гигантский пингвин жил в эпоху палеоцена, 66-56 миллионов лет назад. Морская птица, названная сотрудниками Кентерберийского музея «монстром-пингвином», пополнила список находок вымершей крупной новозеландской фауны. В запасниках легендарного музея, занимающегося научными исследования с 1870 года, уже есть останки гигантского попугая, орла, летучей мыши и моа – 3,6-метровой птицы.

Кости на Южном острове Новой-Зеландии обнаружил охотник за окаменелостями, о чем подробно рассказывает свежий номер палеонтологического журнала Alcheringa: Australasian Journal of Palaeontology. И это уже вторая в этом районе находка останков пингвинов-гигантов за два последних года. Останки были тщательно исследованы международной командой ученых из Новой Зеландии и Германии.

Старший куратор Кентерберийского музея Пол Скофилд свидетельствует, что налицо – один из крупнейших видов пингвинов, когда-либо найденных. В древности этот вид был распространен в водах Южного полушария. Гигантские пингвины, по словам господина Скофилда, царствовали в течение 30 миллионов лет. А когда вымерли, пальма первенства перешла к огромным тюленям и зубатым китам.

Старший куратор музея полагает, что в те времена животные развивались очень быстро. Температура воды в этом регионе была комфортной, а климатические условия в целом – идеальными для размножения.

Местность, щедрая на палеонтологические находки

Строение найденных костей дает основание предполагать, что для пингвинов Crossvallia ноги играли более существенную роль в плавании, чем у современных пингвинов. Также вероятно, что тогдашние крупные птицы еще не приспособились к тому, чтобы стоять прямо, как нынешние пингвины.

Как считает Пол Скофилд, огромная морская птица разделяла водную среду обитания с «гигантскими черепахами, кораллами и акулами странного вида».

Места, где обнаружены кости гигантского пингвина, с 1980-х годов считаются щедрым на ископаемые находки. Многие из открытий совершаются любителями, фанатично обожающими палеонтологию.