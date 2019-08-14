Названы сроки ремонта сверхсекретной российской подлодки «Лошарик» 4 14.08.2019, 14:22

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При ее пожаре погибло 14 моряков.

Восстановление подводного аппарата АС-31 («Лошарик»), поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта «Звездочка» (Северодвинск Архангельской области). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Этой осенью «Лошарик» отбуксируют для проведения ремонта на «Звездочку», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что «на первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению».

К ремонту будут привлечены специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» (разработчик части оборудования) и «Севмаша» (изготовитель аппарата).

Собеседник ТАСС сообщил, что, по предварительной оценке, системам глубоководного аппарата нанесен существенный ущерб. «Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения», — сказал он. Пока не ясно, насколько сильно пострадал титановый корпус станции.

Как сообщил ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, на «Севмаше» изготовят новые титановые части корпуса для замены поврежденных пожаром.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Напомним, что 1 июля 2019 года на глубоководной станции ВМФ России произошел инцидент в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 офицеров-подводников, семеро из них — капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это самая масштабная авария подобного рода за последние годы и первая, когда в центре внимания оказался новый сверхсекретный аппарат российского флота.