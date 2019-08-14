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Reuters: США могут выйти из договора о стратегических вооружениях на фоне ЧП в Северодвинске

  • 14.08.2019, 14:58
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Reuters: США могут выйти из договора о стратегических вооружениях на фоне ЧП в Северодвинске

В Вашингтоне считают инцидент неудачной попыткой Кремля испытать гиперзвуковую ракету.

США могут использовать инцидент в Архангельской области РФ как повод, чтобы выйти из договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Высокопоставленный источник рассказал агентству Reuters (перевод - zn.ua), что в Соединенных Штатах считают инцидент неудачной попыткой Кремля испытать гиперзвуковую ракету.

По его словам, это может послужить поводом не продлевать договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

В Архангельской области России в четверг, 8 августа, на территории военного полигона во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и начался пожар. Министерство обороны России предоставило немного информации об аварии, сообщив лишь, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва жидкостного ракетного двигателя на испытательном полигоне. Агентство Reuters затем сообщило, что взрыв на полигоне в РФ мог произойти из-за испытания ракеты с ядерной двигательной установкой. Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что в России на Белом море взорвался "Буревестник" — новейшая ракета с ядерным реактором.


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