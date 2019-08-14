Кто из четырех кандидатов станет премьер-министром Украины 5 14.08.2019, 15:12

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Политологи и экономисты оценили главных претендентов.

29 августа пройдет первое заседание новоизбранной Верховной Рады Украины и одним из первых ее вопросов станет назначение премьер-министра. Эксперты называют четыре основных претендента на это кресло, среди которых Алексей Гончарук, заместитель главы Офиса президента, Александр Данилюк, секретарь СНБО, Айварас Абромавичюс, инвестиционный банкир и бывший министр экономики, Андрей Коболев глава правления Нафтогаза.

«Новое время» опросил политологов и экономистов, чтобы понять, что будет значить для страны назначении каждого из кандидатов в премьеры и какова вероятность их назначения на пост главы Кабмина.

Алексей Гончарук

Имя Гончарука до последних политических событий и смены власти было совсем неизвестно широкой публике. В середине двухтысячных он работал юристом в инвестиционной компании, затем заместителем директора Первой Украинской индустриально-инвестиционной компании. Свою политическую карьеру он начал в 2014 году, будучи первым номером партии Сила людей на парламентских выборах. Далее последовала череда не очень значительных назначений – внештатный советник министра экологии и природных ресурсов, советник первого вице-министра-министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что среди всех кандидатов у Гончарука есть важное преимущество в нынешних реалиях – за его выдвижение выступает глава Офиса Президента Андрей Богдан. Тем самым он наиболее интегрирован в существующую политическую систему. К тому же у Гончарука нет ярко выраженных политических амбиций, поэтому у него будет хорошо налаженная коммуникация с президентом, в которой он будет всегда младшим партнером и исполнителем.

В таком случае в правительстве Гончарука появятся три центра влияния, продолжает политолог Виталий Кулик. Первый – давление будет оказывать олигарх Игорь Коломойский, второй будет связан с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым, если тот войдет в новое правительство. И третьим – самым главным центром – будет президент Владимир Зеленский.

«Гончарук без сомнения будет балансировать между ними, но подыгрывать будет только президенту», – уверен Кулик.

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает, что Гончарук будет проводить либеральную политику в экономику, особенно в том, что касается дерегуляции – именно этим вопросом кандидат в премьеры и занимался последние годы. Также он понимает важность бизнес-климата и всех сопутствующих вещей при общении с большим и малым бизнесом. Единственное, что называет Дубровский, вызывает пока опасение – так это возраст Гончарука. Кандидату в премьеры 35 лет.

«Возможно он наименее сформировавшийся [из всех возможных кандидатов - ред.]. Гипотетически может случиться, что его взгляды будут адаптивными – то есть на него смогут больше влиять как в положительную сторону, так и отрицательную», – говорит Дубровский.

В свою очередь специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса также настроен позитивно в отношении Гончарука. Он считает, что Гончарук будет довольно радикальным в экономике, если сохранит свою относительную самостоятельность и добавляет: «Лучше пять лет ошибок, чем 50 лет саботажа».

Вероятность назначения Гончарука эксперты оценили в 50%.

Александр Данилюк

Карьера Данилюка началась в 2005 году, когда он стал экономическим советником тогдашнего премьера Юрия Еханурова. С 2010 года он возглавил Координационный центр по внедрению экономических реформ, в 2014 году – представитель президента в Верховной Раде. В последующем — заместитель главы Администрации президента и министр финансов.

Данилюк - полная противоположность Гончаруку в политическом плане, говорит Фесенко, оценивая политические амбиции этого кандидата в премьеры. Сейчас тот является членом команды Зеленского и играет важную роль в системе безопасности страны. Однако его активная позиция и отпугивает множество людей, даже в лагере Зе, считает политолог.

«Данилюк для многих чересчур самостоятельный. Вопрос лояльности к политическим группам во власти сейчас на первом месте», – рассказывает Фесенко.

Экономист Дубровский замечает множество положительных сторон Данилюка – он сильный переговорщик, работает системно, заявляет о либеральных взглядах, хотя в пору нахождения на посту министра финансов это не сильно проявлялось.

«Он понимает, что такое конфликт интересов и роль гражданского общества», – говорит Дубровский.

Из положительного также эксперт называет способность Данилюка проталкивать реформы, даже в агрессивной среде, например, когда дело касалось службы финансовых расследований или кода он первым фактически отстранил налоговиков от написаний законов под себя, отмечает эксперт.

«Вместе с тем у него довольно противоречивая биография – он успел поработать и с Януковичем, и с Порошенко», – говорит Дубровский.

А вот Кулик считает Данилюка наиболее оптимальной фигурой с точки зрения баланса интересов, ведь тот может завести достаточно неплохую команду в Кабмин.

Вероятность назначение Данилюка – 40%.

Айварас Абромавичюс

Литовский бизнесмен Абромавичюс попал в Украину в 2008 году, когда возглавил киевский офис компании East Capital. Затем с 2014 по 2016 году он был министром экономического развития и торговли при премьере Арсении Яценюке. Абромавичюс покинул свой пост со скандалом. Он назвал причиной своего ухода давление на него со стороны давнего друга президента Петра Порошенко бизнесмена Игоря Кононенко, а также саботаж реформ в стране.

В целом, аналитики дают Абромавичюсу очень немного шансов вот по какой причине – на премьерском посту он будет даже более самостоятельным, чем Данилюк. Абромавичюс будет опираться в своей работе на международные институции – ЕС, МВФ, ЕББР, ведь он может хорошо налаживать коммуникации с Западом. Среди всех кандидатур умение вести диалог на языке западного человека есть именно у Абромавичюса и Данилюка. Это хорошо скажется на экономике, особенно на инвестиционном климате.

Послужной список кандидата впечатляет – будучи министром экономики, он смог реформировать это министерство, говорит Дубровский. Чего не случалось на протяжении 20 лет.

«Абромавичюс, безусловно, фаворит международных организаций, ведь он смог в свое время сказать нет коррупционным предложения от команды Порошенко. Это заслуживает уважения», - говорит Дубровский.

Фесенко добавляет еще один плюс к шансам Абромавичюса – он член команды нынешнего президента и даже немного участвовал в ее формировании. Политолог уверен, что Зеленский не назначает чужих людей, поэтому близость к команде Зе оставляет Абромавичюсу шансы на премьерство.

Однако, есть и два минуса – первый называет тот же Фесенко: сейчас в украинской политике напрочь отсутствует запрос на иностранных легионеров, который был в 2014-15 годах, что может сыграть злую шутку с литовцем Абромавичюсом. И второй называет Фурса – непонятно, как экс-министр финансов будет действовать в конфликтной ситуации, а ведь премьерство подразумевает собой отстаивание своего мнения.

«Среди всех кандидатов Абромавичюс мой фаворит, ведь в экономике он был бы таким радикально-либеральным, как и Гончарук. Но вот выдержит ли он давление, как выдерживала Гонтарева [экс-глава НБУ Валерия Гонтарева - ред.], которая просто посылала всех, остается вопросом», – говорит Фурса.

Вероятность назначение Абромавичюса – 8%.

Андрей Коболев

Карьера Коболева в Нафтогазе началась в далеком 2002 году, когда тот начал работать главным специалистом департамента экономики и ценовой политики. Далее он возглавил департамент корпоративных финансов и ценовой политики. В 2008–2010 годах советник председателя правления, а с 2014 года назначен на должность председателя правления Нафтогаз Украины.

Кандидат, вероятность назначения которого находится в рамках статистической погрешности, говорит о нем Фесенко. Политолог называет несколько причин, почему он так считает. Первая причина очевидна – Коболев единственный из претендентов, который не является членом Зе команды. Второе – слишком много обсуждений в публичной плоскости большой зарплаты главы Нафтогаза, что могло сформировать вокруг него негативный имидж в общественном сознании

«Зеленский понимает, что его рейтинг будет привязан к рейтингу премьера, поэтому рисковать и ставить не своего человека, да еще со скандальной репутацией, не станет», – приводит свои аргументы Фесенко.

Политолог Виталий Кулик подтверждает, что Коболев — равноудаленный от всех групп, но не лишним будет упомянуть, что в одном из своих многочисленных интервью Коломойский сказал, что нынешний глава Нафтогаза может стать неплохим премьером.

«Учитывая влияние Коломойского, это оставляет некоторые шансы на премьерство Коболева», – считает Кулик.

Коболев - менеджер высокого класса, который хорошо принимается коллективным Западом, говорит экономист Владимир Дубровский. От него можно ожидать реформы в энергетическом секторе, ведь именно на нем и специализируется глава нефтегазовой компании.

«Однако, непонятно, что будет со средним и малым бизнесом», – отмечает он.

Фурса подтверждает, что Коболев умеет разговаривать с Западом, в том числе и о привлечении инвестиций. И это может стать толчком для улучшения экономических показателей в стране.

Вероятность назначение Коболева – 2%.