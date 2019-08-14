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Китай не пустил военные корабли США в порт Гонконга

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  • 14.08.2019, 15:26
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Китай не пустил военные корабли США в порт Гонконга
USS Green Bay
Фото: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

В МИД КНР отказались назвать причину такого решения.

Китай отказался пропустить в порт Гонконга два американских военных корабля. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на издание Bloomberg.

По словам командующего Тихоокеанским флотом США Нейта Кристенсена, китайское правительство отказало в разрешении посетить порт Гонконга ракетному крейсеру Lake Erie и десантному кораблю Green Bay.

"ВМС США имеют большой опыт успешных визитов в порт Гонконга, и мы ожидаем, что они продолжатся", - сказал Кристенсен.

Он не смог назвать причину такого решения Китая и посоветовал обратиться в МИД КНР.

Там заявили, что Китай всегда одобрял посещение портов американскими военными кораблями "в каждом конкретном случае на основе принципов суверенитета и конкретной ситуации", не уточняя, почему сейчас кораблям США было отказано в доступе в порт Гонконга.


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