Лукашенко: Воровство процветает 56 14.08.2019, 15:35

6,833

Диктатор обвинил белорусский народ в недисциплинированности.

Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область обвинил белорусов в том, что они пренебрегают дисциплиной, организованностью и соблюдением закона.

Об этом он заявил во время общения с жителями Костюковичей, сообщает его пресс-служба.

«Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как все свое. Вот это мы выкорчуем с корнем», — заверил он.

«Если вы хотите, чтобы было лучше здесь, а здесь должно быть лучше (у вас прекрасное место для жизни)… Прекрасные трудолюбивые люди! Надо дать им возможность работать и зарабатывать. А тех, кто мешает, тех мы в чувство приведем», — подытожил Лукашенко.