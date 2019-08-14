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Со следующего сезона белорусcкие футболисты не будут считаться легионерами в Польше

  • 14.08.2019, 15:41
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Со следующего сезона белорусcкие футболисты не будут считаться легионерами в Польше

В чемпионате меняются правила.

Экс-скаут польских «Леха» и «Легии» Сергей Xитриков рассказал, что со следующего сезона белорусы не будут считаться легионерами в чемпионате Польши, пишет «Трибуна».

– Со следующего сезона, кстати, белорусы не будут считаться «лимитчиками» в чемпионате Польши. Раньше на поле могли находиться только два игрока без паспорта Евросоюза, а в следующем сезоне можно будет хоть десять белорусов выставить на матч. Единственный нюанс: в матче обязательно должен участвовать один игрок не старше 1998 года рождения.

Так что появился отличный вариант заняться трудоустройством наших соотечественников. Снятие лимитов — это отличная возможность для клубов усилиться, потому что футболисты с паспортом ЕС намного дороже, чем те же сербы, албанцы или боснийцы. Хотя белорусы дорогие.

— Почему?

— Потому что их почти нет, – рассказал Xитриков.


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