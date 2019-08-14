Видеофакт: В мире появился первый диджей из космоса 14.08.2019, 15:46

Лука Пармитано сыграл прямо на борту Международной космической станции.

Европейский астронавт Лука Пармитано стал первым настоящим космическим диджеем. Сет, который он сыграл прямо на борту Международной космической станции, транслировался на борт круизного лайнера, стоящего у Ибицы. Пармитано выступал в рамках совместного проекта Европейского космического агентства и фестиваля BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Для проекта Пармитано специально учился сводить треки!