Борисовчане о местных чиновниках: Даже фашисты не действовали такими методами 6 14.08.2019, 16:28

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Терпение жителей Борисова лопнуло.

В редакцию сайта Сharter97.org обратились читатели из Борисова, проживающие в микрорайоне Лядищи. Борисовчане рассказали о проблемах, с которыми сталкивается их город.

- Мы возмущены беспределом местной власти, которая делает нашу жизнь невыносимой. Терпели долго, но когда чиновники приняли решение закрыть наш рынок, который работал 15 лет, терпение лопнуло.

Знаете, даже фашисты не действовали такими методами. Просто сказали тем, кто торгует - убираться и освободить место. Вот и все. А если кто-то не уберется, то сказали, что снесут бульдозерами. Это ли не фашизм?

Никакой информации нигде нет, людям, проживающим в районе, ничего не говорят. Куда бы не звонили - никто ничего не знает, но продавцы уже начали паковать товар и вывозить.

В нашем районе, который находится на окраине Борисова, проживает примерно 7 тысяч человек. Мы находимся на окраине Борисова и раньше это был военный городок, в котором был порядок, потому, что его поддерживали военные. После того, как нас передали городу, о нас власти забыли.

В нашем государстве отношение к военным всегда было особое - на них никогда не хватало материальных средств. Бюджетные деньги выделялись лишь для того, чтобы военные на полигонах учились убивать тех, кто якобы должен на нас напасть с Запада и отобрать у нас водку, бульбу и балалайку.

Сейчас весь наш район - театр боевых действий: дороги разбиты, тротуаров нет, спиленные деревья никто не убирает, освещение плохое, пьяницы на каждом шагу, милиции не видно вообще. В общем - настоящий отстойник.

Наши все обращения к властям остаются без внимания, никто ничего не хотят делать, фактически нас игнорируют. А в добавок - ненавидят, всячески стараются делать все назло и не там, где просят люди.

В Борисове сейчас такое впечатление, что власть проводит "опыты" по тому , чтобы найти оптимальный метод по избавлению от людей, чтобы народ не мешал ей заниматься любимым делом - набивать баблом свои карманы, помогать своим родственникам и семьям строить дворцы.

В последнее время по всему Борисову, в том числе и рядом с нашим районом, "растут" дворцы и дома тех, кто находится поблизости к бюджетному корыту, к местным чиновникам. Не проводится никаких аукционов, просто дают на лапу и строят. Необходимой информации об этом вы нигде не найдете.

Власти не боятся никого и ничего. Люди стали заложниками и изгоям. Кто им поможет в этой ситуации?

Ни один из "народных избранников" ни разу к нам не приехал, не посмотрел, как живут те люди, благодаря которым они греют свой зад в чиновничьем кресле.

Теперь уж точно - на "выборы" мы не пойдем.