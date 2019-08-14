Sankei: Японии пора перестать малодушничать по отношению к России 14.08.2019, 16:48

Виноватая сторона ведет себя нагло.

В связи с последними протестами японского правительства Россия, незаконно оккупировавшая «северные территории», обвинила Японию во вмешательстве во внутреннюю политику, пишет издание «Санкэй симбун» (перевод - inosmi.ru).

Это именно тот случай, когда виноватая сторона ведет себя нагло.

В связи с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева на Итуруп, а также учениями российской армии в районе Кунашира правительство Японии выразило протест, заявив: «Это противоречит позиции нашей страны».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов 6 августа вызвал посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки и сообщил ему, что японские протесты аналогичны вмешательству во внутреннюю политику, поэтому Россия принять их не может. МИД России в заявлении подчеркнуло, что острова законно стали российской территорией по результатам Второй мировой войны.

Совершенно естественно, что японские власти протестуют; контраргументы России вообще неприемлемы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, но это абсурд. Визит в Россию следует отменить.

И в этот раз проявилась малодушная позиция в отношении России, что крайне печально.

Посол Кодзуки поступил правильно, заявив Моргулову, что визит российского премьера идет вразрез с японской позицией и что военные учения неприемлемы.

Тем не менее после этого Япония вела себя неадекватно.

Во время пресс-конференции 7 августа генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил: «Наша точка зрения состоит в том, чтобы проводить переговоры по мирному договору в тихой обстановке, поэтому мы ведем себя сдержанно». При этом он никак не оспорил заявления России, которая обвинила Японию во вмешательстве во внутреннюю политику. В тот же день премьер Абэ поздравил со свадьбой депутата Синдзиро Коидзуми и Курисутэру Такигава, но ничего не сказал о «северных территориях».

8 августа правительство Японии направило в Москву заместителя начальника Управления по туризму, который обсудил туристическую деятельность в рамках совместной хоздеятельности на «северных территориях».

Если Япония будет вести себя подобным образом, Россия будет презирать ее. 8 августа Дмитрий Медведев приказал всем министерствам и управлениям к 2 сентября разработать программу экономического развития Южных Курил и других регионов.

8 августа — это день, когда в 1945 году СССР нарушил Советско-японский пакт о нейтралитете и объявил войну Японии. 2 сентября в России — это День Победы над Японией.

Премьер Абэ и генсек Суга должны лично раскритиковать агрессивную позицию России. Более того, им необходимо вернуться к изначальному курсу Японии: четыре северных острова — это исконно японская территория, которую Россия обязана вернуть полностью. Дипломатию в отношении России также следует пересмотреть.