Белстат будет считать по-новому, сколько пьют беларусы 4 14.08.2019, 16:52

Теперь методика будет учитывать не только приобретенный в магазинах алкоголь.

В Беларуси утверждена новая методика по расчету общего объема потребления алкоголя, сообщает БелТА.

Теперь методика будет учитывать не только приобретенный в магазинах алкоголь, но и напитки домашнего приготовления, спиртное, привезенное из-за границы, непищевые спиртосодержащие жидкости и алкоголь без беларуской акцизной марки.

— В нашей стране расчет потребления алкоголя ранее осуществлялся только в части зарегистрированного потребления алкоголя, незарегистрированное оценивали эксперты ВОЗ. Теперь рассчитывается общий объем потребления зарегистрированного и незарегистрированного алкоголя в абсолютном алкоголе на душу населения в возрасте 15 лет и старше, — пояснила начальник главного управления статистики услуг и внутренней торговли Белстата Ирина Чигирева.

При расчете потребления незарегистрированного алкоголя учитываются данные обследований населения по вопросам потребления алкоголя, экспертные оценки о потреблении незарегистрированного алкоголя на основании информации о задержании и изъятии алкогольной и спиртосодержащей продукции, результаты математического моделирования.