Лукашенко превратился в скучного и предсказуемого старика 2 14.08.2019, 17:08

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Фото: «Радыё Свабода»

Эффект Данинга-Крюгера в действии.

Об этом пишет Telegram-канал «Баста!».

- Лукашенко за свою диктаторскую карьеру наговорил уникальной чуши на хороший пятитомник, и все никак не успокоится. Он великий комбайнер, председатель, писатель, историк, пограничник, хоккеист, волейболист, отец-одиночка, футболист, лыжник, экономист, защитник коров, повелитель дождей и гроза неурожая. Правда, теперь это уже никого не удивляет: демонстрирующий эффект Данинга-Крюгера диктатор превратился в скучного и предсказуемого старика.

Несмотря на это, он, конечно, знает и умеет все.

Сегодня во время визита в Могилевскую область Лукашенко рассказал, как удвоить производство рыбы: «Чего мы медлим, чего боимся? Технологии отличные, рынки есть. Нужно актуализировать эту программу и внести мне конкретные предложения».

Рыбхозам были даны четкие указания о количестве икры на поголовье, диаметре икринок, весе и калориям.

Уже совсем скоро каждый житель страны сможет позволить себе иметь на столе рыбу, выращенную в Беларуси по технологиям, которые разработал лично правитель и которыми так щедро поделился. Наверное, это произойдет сразу после того, как мы начнем получать папиццот, рассчитаемся с долгами, построим 10 миллионов квадратных метров жилья за год и увеличим население страны до 13 миллионов.

Или раньше, как думаете?

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