Активистка РЭП рассказала, чем людей привлекает независимый профсоюз 2 14.08.2019, 17:51

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У каждого человека есть своя история, как он пришел в эту организацию.

Представители РЭП Оршанского региона в целях обмена опытом работы посетили брестских коллег, пишет praca-by.info.

Координатор женской сети в Орше Светлана Позняк рассказала, как прошла встреча:

— Нашу делегацию из десяти человек на брестском вокзале радушно встретили Зинаида Михнюк и Александр Куценок, которые тут же организовали интересную и познавательную экскурсию по историческим местам города . Сейчас Брест празднует свой тысячелетний юбилей со дня основания. Оршанцы восхитились самобытной культурой и современным обликом «западных ворот Беларуси».

После экскурсии в офисе независимого профсоюза мы обсуждали опыт привлечения молодежи и женщин в свои ряды, рассмотрели идеологические и психологические аспекты организации системы общественной деятельности. Очень важно искать индивидуальный подход к каждому пришедшему человеку как к личности. Значительная часть деятельности активистов профсоюза похожа на работу психолога — человек приходит с проблемой и ему хочется быть услышанным, получить поддержку. Это не менее ценно, чем победа в суде. Часто в регионах к профсоюзным активистам обращаются как к последней надежде на помощь, не получив ответы на свои вопросы от госучреждений и столкнувшись с безразличием к их бедам.

— Я считаю, что горизонтальные связи между регионами в профсоюзе один из важнейших компонентов успешной работы. Они сближают и помогают в работе, укрепляют дружбу и солидарность. У каждого активиста своя история, как он пришел в профсоюзное движение. Среди активисток женской сети немало тех, кто пришел в кризисных ситуациях в надежде получить помощь и остался, почувствовав дружеское тепло, открытость и поддержку.

Светлана Позняк подчеркнула, что женская сеть в Орше развивается, постоянно вливаются новые люди, в том числе и молодежь. Их в профсоюзе привлекает возможность не только отстоять свои права, но и найти единомышленников.