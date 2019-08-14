Зеленский и экономика: что нужно понимать 11 Анатолий Амелин

14.08.2019, 17:57

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Владимир Зеленский

ВВП не растет по заявлениям политиков.

Помните заявления президента Украины о необходимом росте экономики на 5-7% в год?

Напомню, что Гройсман уже обещал в 2019 году 7%.

Какой результат?

МВФ в своих прогнозах ожидает в 2019 всего 2,7%.

Экономика не растет по заявлениям политиков, но она растет за счет стимулов, которые являются частью государственной экономической стратегии (и политики, создаваемой под нее).

Отвечает за развитие экономики не президент, а именно премьер-министр и Кабмин, который он сформирует (или ему).

Политикам и чиновникам нужно помнить, что есть 4 основных фактора, влияющих на стимулирование роста экономики:

1. Инвестиции. Внутренние, внешние, как правило, капитальные, а не спекулятивные.

2. Госрасходы. Как правило, инфраструктурные проекты, опыт Китая и ЕС очень показателен.

3. Потребление. То, что тратят граждане из своих зарплат и сбережений, а также полученных кредитов.

4. Чистый экспорт. Положительное сальдо экспорта и импорта, когда мы больше продаем, чем покупаем.

Это если просто.

Но именно инвестиции являются ключевым фактором стимулирования роста, создания новых производств и бизнесов, которые:

- Создают рабочие места, растет спрос на труд, зарплаты и растет потребление;

- Замещают импорт и наращивают экспортные возможности, улучшая сальдо торгового и платежного баланса.

- Наполняют бюджет, увеличивая возможности для государственных проектов.

Сколько инвестиций нужно привлечь, чтобы мы вышли на 5-7% роста в год с нынешних 3%?

Ответ на этот вопрос можно дать, зная приоритеты нового Кабмина, ведь инвестиции в разные сектора обладают разной отдачей для экономики, где-то на $1 инвестиций отдача может быть $1,5, где-то коэффициент будет более $2.

Да и эффект будет не сразу, а с временной задержкой от полгода до года.

Если отталкиваться от статистики, за 2018 год долларовый ВВП вырос с $112 млрд до $131 млрд, то есть на $19 млрд.

При этом капитальные инвестиции в экономику составили сопоставимые $21 млрд, годом ранее они были 17$ млрд, а в 2016 – $14 млрд.

Используя прогноз дефлятора, базу ВВП, статистику капитальных инвестиций, можно спрогнозировать какой объем капитальный инвестиций может привести Украину к темпам роста в 5% и более 7% (с пока существующей структурой экономики).

Задача на 2020 год иметь уже $29 млрд капитальных инвестиций, из которых внешних будет $5, на 2021 год уже $35 млрд и так далее.

Дело за малым – назначить новый Кабмин, который будет иметь четкий KPI развития экономики, а значит и стимулирования инвестиций, и волю для их достижения.

Первые выводы сделаем уже в этом году, после опубликования программы КМУ на 5 лет и готовимся к стремительному экономическому росту.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»