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Минское «Динамо» усилилось двумя молодыми белорусскими хоккеистами

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  • 14.08.2019, 18:09
Минское «Динамо» усилилось двумя молодыми белорусскими хоккеистами

Игорь Мартынов и Андрей Павленко подписали с «зубрами» трехлетние контракты.

Нападающие Игорь Мартынов и Андрей Павленко успешно прошли просмотр и заключили трехлетние двусторонние соглашения с минским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

20-летний нападающий Игорь Мартынов два предыдущих года провел в WHL, выступая за Victoria Royals. В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд.


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