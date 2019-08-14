Минское «Динамо» усилилось двумя молодыми белорусскими хоккеистами 1 14.08.2019, 18:09

Игорь Мартынов и Андрей Павленко подписали с «зубрами» трехлетние контракты.

Нападающие Игорь Мартынов и Андрей Павленко успешно прошли просмотр и заключили трехлетние двусторонние соглашения с минским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

20-летний нападающий Игорь Мартынов два предыдущих года провел в WHL, выступая за Victoria Royals. В 145 матчах набрал 94 (32+62) очка. Дважды выходил с командой в плей-офф и пробивался во второй раунд.