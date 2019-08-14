Отец лейтенанта Потаповича нашел еще одну странность в официальной версии гибели сына 14.08.2019, 18:39

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Он продолжает настаивать на эксгумации тела сына.

Отец лейтенанта ГАИ из Могилева Евгения Потаповича не верит в официальную версию гибели своего сына. Он продолжает настаивать на эксгумации тела и получения разрешения на ознакомление с материалами дела. Об этом Владимир Потапович рассказал в интервью «Белсату».

Напомним, 13 августа председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что принято окончательное решение о прекращении уголовного дела по факту смерти лейтенанта ГАИ из Могилева Евгения Потаповича, тело которого нашли 16 мая в лесном массиве в Могилевском районе. Смерть милиционера признали суицидом. По словам руководителя СК, во время дежурства лейтенант ГАИ сошел с маршрута несения службы, переоделся в гражданскую одежду и на такси уехал в лес. «До недавнего времени нам не хватало одного звена – таксиста, который вез работника милиции. Мы его нашли, допросили. Он дал показания, которые находятся в канве всех остальных доказательств», – рассказал Носкевич.

Владимир Потапович обратил внимание на то, что на фото с места гибели сын одет в милицейский обмундирование, а не в штатскую одежду. Хотя следствие утверждает, что уезжал на такси он в штатском.

«Я не согласен с его заявлением (Носкевича – прим.). Ранее представители Следственного комитета выложили фотографии с места гибели моего сына, где явно видно, что он находится в форменном обмундировании. Видно по снимку, что повреждена нижняя часть живота, повреждено нижнее белье. Видны очевидные порезы. Я не понимаю, откуда взялись заявления председателя СК, что какой-то таксист завез его на то место в гражданской форме одежды. Как он мог быть в штатском, когда видно, что он в форме», – говорит отец погибшего милиционера.

Владимир Потапович ставит под сомнение слова таксиста. Он не исключает, что таксист мог быть сам причастен к смерти Евгения или подвозил человека, который причастен к этому.

Отцу лейтенанта ГАИ отказывают в эксгумации тела сына и не дают ознакомиться с материалами дела. По этому поводу он обратился в администрацию президента, однако окончательного ответа пока не получил.

«Если будет отрицательный ответ, то я уже не знаю, куда подавать прошение. Я хотел бы, чтобы состоялась эксгумация, чтобы поставить окончательную точку в смерти моего сына. Также хочу ознакомиться с делом по факту смерти моего сына», – говорит он.

Владимир Потапович подчеркивает, что официальная версия выглядит нелепо. Он отмечает, что во время прощания родственники видели на теле Евгения раны: порез на бороде, повреждения на бровях и пальцах. К тому же невозможно поверить в то, что лейтенант ГАИ перед самоубийством надел на себя наручники, говорит его отец.

«Нет смысла заковывать себя в наручники, а затем стреляться. Есть более простые способы, можно было застрелиться без наручников. Видны следы борьбы. Видно, что повреждены руки, повреждена паховая часть живота и есть порез белья. То есть видны следы борьбы, в результате которой он мог получить выстрел в голову», – полагает Владимир Потапович.

Тело лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли 16 мая около 20:45 в лесном массиве в Могилевском районе. Милиционер был в наручниках и без штанов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей).

Сначала предполагалось, что к смерти Потапович могут быть причастны ромы. Перед исчезновением милиционер якобы прислал коллегам сообщение в Viber. В ночь с 16 на 17 мая в поселках Чапаевка и Гребенёво ОМОН провел рейд и задержал несколько десятков ромов. Ромы жаловались на избиения и оскорбления. Министр Шуневич решил не приносить извинений за брутальные действия милиции.

Утром 20 мая представители Следственного комитета и Министерства внутренних дел провели брифинг, на котором заявили о том, что основная версия причины смерти милиционера Евгения Потаповича – суицид. Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова объяснила странные обстоятельства смерти инспектора ГАИ из Могилева Евгения Потаповича тем, что он якобы инсценировал собственное убийство. В СК отметили, что брюк на инспекторе ГАИ не было, так как погибший намеренно сжег их с помощью жидкости для розжига. Также Потапович якобы не имел никаких ранений в области паха: кровь на белье, по СК, оказалось там из-за позы тела погибшего.