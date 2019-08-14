Рост ВВП Украины ускорился почти в два раза 18 14.08.2019, 18:41

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ВВП воюющей страны-соседки Беларуси во втором квартале вырос на 4,6%.

Рост валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на государственную службу статистики Украины.

В Госстате Украины уточнили, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП Украины во втором квартале текущего года с учетом сезонного фактора вырос на 1,6%.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины улучшил прогноз темпов роста ВВП Украины по итогам 2019 года до 3%.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа заявил, что в течение ближайших пяти лет ВВП Украины будет расти на 5-7% в год.