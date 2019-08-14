Выборы в Польше: правящая партия является лидером предвыборных рейтингов 14.08.2019, 19:26

Парламентские выборы в Польше пройдут 13 октября этого года.

За два месяца до голосования на парламентских выборах в Польше лидером рейтинга популярности является правящая партия «Право и справедливость» (PiS). За партию бывшего премьер-министра Польши Ярослава Качиньского готовы проголосовать 44 процента избирателей, передает «Радио Польша».

Оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с сильнейшей оппозиционной партией «Гражданской платформой» (PO) может рассчитывать на 27 процентов голосов. Это очередной опрос, в котором лидирующую позицию в предвыборном партийном рейтинге с большим отрывом занимает «Право и справедливость».

Согласно результатам всепольского опроса, проведенного 12-13 августа институтом KANTAR по заказу телеканала TVN, избирательный порог преодолела бы коалиция «Левые» с поддержкой на уровне 11 процентов, а также избирательный блок «Конфедерация», за который хотело бы проголосовать 5 процентов опрошенных. Вне парламента оказалась бы Польская крестьянская партия (PSL). Парламентские выборы в Польше пройдут 13 октября этого года.