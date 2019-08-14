закрыть
14 августа 2019, среда, 20:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати

2
  • 14.08.2019, 19:57
Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка обыграла китаянку Чжэн Сайсай.

Белоруска Арина Соболенко (9 ВТА) пробилась в 1/8 финала престижного турнира категории "Премьер" в Цинциннати, передает pressball.by.

В матче 2-го раунда наша соотечественница обыграла китаянку Чжэн Сайсай (39) — 6:4, 6:3.

Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Чжэн Сайсай (Китай, 39) — 6:4, 6:3

Следующей соперницей Соболенко станет гречанка Мария Саккари (33), которая выбила из турнира Петру Квитову (6).


популярное за неделю

Мнение

Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет Валерий Карбалевич
Путем галер
Путем галер Дмитрий Растаев
На деревню дедушке
На деревню дедушке Виктор Шендерович
Наперегонки с собственной тенью
Наперегонки с собственной тенью Александр Гольц