Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати2
- 14.08.2019, 19:57
Белорусская теннисистка обыграла китаянку Чжэн Сайсай.
Белоруска Арина Соболенко (9 ВТА) пробилась в 1/8 финала престижного турнира категории "Премьер" в Цинциннати, передает pressball.by.
В матче 2-го раунда наша соотечественница обыграла китаянку Чжэн Сайсай (39) — 6:4, 6:3.
Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Чжэн Сайсай (Китай, 39) — 6:4, 6:3
Следующей соперницей Соболенко станет гречанка Мария Саккари (33), которая выбила из турнира Петру Квитову (6).