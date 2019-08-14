Разборки таксистов в Гродно: туристка из Польши стала заложницей ситуации 14.08.2019, 20:19

«Бордюрщики» заблокировали авто водителя «Яндекса».

Конфликт таксистов произошел 6 августа у автовокзала: так называемым «бордюрщикам» не понравилось, что на их территорию приехал водитель «Яндекса» и подобрал польскую туристку вне очереди. Таксисты не дали проехать водителю и задержали его с клиенткой на целый час, пишет Hrodna.life.

Туристка из Польши хотела доехать с автовокзала до железнодорожного и выбрала из всех машин автомобиль Андрея, который стоял на стоянке с другими автомобилями. Но машине не дали выехать.

«Я клиента привез на автовокзал. Стал на стоянку, где стояли рядом другие машины такси. Сидел и ждал в мобильном приложении других заказов. В этот момент подъехала польская маршрутка. Таксисты начали подходить к людям и предлагать свои услуги, я сидел в машине и ко мне сама подошла туристка. Спросила свободен ли, я сказал «да». Таксисты начали ей говорить, что у них есть своя машина и тут очередь. Женщина сказала, что с ними ехать не хочет, так как они берут в несколько раз больше и выбрала мой автомобиль».

Андрей договорился с женщиной и вышел из автомобиля, чтобы помочь загрузить ее чемодан в багажник. Тем временем его уже стали окружать таксисты.

«Говорили, что это их территория. Они заблокировали мне проезд другой машиной и начали свои права качать, говорили, что я не могу заниматься услугами перевозки. Грозились вызвать транспортную инспекцию. Я позвонил в милицию и ГАИ. Приехали все. Около часа мы там разбиралась, туристка все это время сидела в машине и была в шоке. Потом я узнал, что она приехала к зубному врачу, и до приема планировала по городу погулять, но в итоге ей пришлось стать свидетелем местного конфликта. Милиции удалось урегулировать конфликт и никто не стал писать заявление. Туристку я в итоге отвез бесплатно на железнодорожный вокзал и извинился за ситуацию. А за мной ехали и следили транспортники. Как только туристка вышла, они подошли к ней и спросили: давала ли мне деньги. Она сказала, что нет. Но транспортники все равно нашли из-за чего составить на меня протокол».

В машине туристка рассказала Андрею, что в Гродно ездит уже год и никогда не пользуется услугами «бордюрщиков». Выбирать машину хочет сама.

«Я понимаю, что эти таксисты там работают, но клиента я у них не забирал и туристка сама ко мне подошла. Больше всего меня возмутило, как нагло они себя ведут. По-одному они не разговаривают, сразу налетают бандой. Безобразие полное».