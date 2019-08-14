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В Бразилии женщины из местных племен вышли на протесты

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  • 14.08.2019, 20:25
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В Бразилии женщины из местных племен вышли на протесты

Женщины вышли на протест из-за массовой вырубки лесов Амазонии.

12-го и 14 августа в столице Бразилии тысячи женщин из местных племен вышли на протест против экологической политики президента Жаира Болсонару. Их действия связаны с вырубкой дождевых лесов Амазонии – крупнейшего в мире тропического леса.

Женщины называют это "политикой геноцида". На митинг участницы вышли в традиционной одежде и с разрисованной кожей. В руках они несли копья и стрелы. Идя к Конгрессу, они выкрикивали лозунги с требованием защитить природу, сообщает ВВС. Фотографии опубликовало агентство ЕРА.


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