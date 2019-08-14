Цена на нефть марки Brent упала более чем на 5% 14.08.2019, 21:11

На снижение цен на «черное золото» повлияло несколько факторов.

Цена на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent упала до отметки $58,23 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Внутридневное падение цен превысило 5%, передает РБК.

Спустя несколько минут нефть отыграла падение, и вернулась к торгам на уровне $58,7 — $58,8 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 4,94% — до 54,28 доллара за баррель.

Стремительное падение цен на нефть сорта Brent не связано с событиями на нефтяном рынке, а является следствием напряженной ситуации на финансовых рынках США, считает аналитик АКРА Василий Танурков. Он напомнил, что впервые за много лет доходность по американским гособлигациям на 2 года превысила доходность десятилетних облигаций. По его словам, вносят свой вклад и последствия торговых войн с Китаем.

Цены на нефть снижаются на опасениях замедления роста мировой экономики, вызванное в том числе и торговыми войнами, согласен аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Как следствие этих опасений, ожидается и снижение темпов роста спроса на нефть. Это негативно скажется на балансе рынка, так как добыча в США скорее всего будет расти.

Более того, Китай может увеличить закупки иранской нефти, игнорируя американские санкции, считает эксперт. В результате этих событий, несмотря на сделку ОПЕК+, дисбаланс на рынке нефти может увеличиться в пользу покупателей, предупреждает Полищук. Этот прогноз частично подтверждают и данные по запасам нефти в США, которые показали существенные рост запасов на прошлой неделе, обращает внимание эксперт.