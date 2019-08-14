Ученые назвали продукт, ускоряющий похудение в два раза 2 14.08.2019, 21:31

1,569

В эксперименте участвовали женщины, которые следовали одинаковым диетам.

Американские ученые нашли продукт, который в два раза ускоряет процесс похудения.

Об этом пишет changeua.com.

Исследователи считают, что обезжиренное молоко позволяет значительно сбросить вес. В эксперименте участвовали женщины, которые следовали абсолютно одинаковым диетам и тренировочному режиму. Их разделили на две группы. Участницы одной группы каждый день выпивали по одному стакану обезжиренного молока. Женщины из второй группы пили другие напитки.

Результаты эксперимента показали, что употребление обезжиренного молока ускоряет процесс снижения веса и роста мышечной массы. Ученые объяснили, что причина кроется в витамине D, который способствует сжиганию жировых отложений. Кроме этого, в молоке содержатся белок и кальций, которые также дают положительный эффект. Последние исследования свидетельствуют о том, что 50% людей с лишним весом страдают дефицитом витамина D.

За последние двадцать лет в мире уменьшилось потребление молока животного происхождения. Люди 18-35 лет отдают предпочтение соевому, миндальному и кокосовому молоку. Ученые предупреждают, что такая тенденция не приведет ни к чему хорошему. У людей, отказывающихся от молока, возникает дефицит витамина D, плохо усваивается кальций, развивается остеопороз, нарушается обмен веществ, снижается иммунитет и начинает расти вес.