Times: Почему Кремль в тупике 14.08.2019, 21:38

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Протесты в РФ могут выйти за пределы столицы.

Протестующие в Москве загнали Кремль в тупик, пишет Times в своей редакционной статье.

Комментируя последний из серии протестов против отказа российских органов власти регистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую совета, собравший около 60 000 человек издание пишет что участники не собираются отказываться от своих требований. И российский президент Владимир Путин беспокоится из-за того, что протесты могут выйти за пределы столицы.

"Он стоит перед дилеммой: подавить выступление недовольных, который набирает обороты, применив репрессии, или пойти на уступки?" - пишет издание.

С одной стороны, критики Путина могут привыкнуть к тому, что давление на власть может дать положительный результат. А с другой, репрессии толкают власть на риск, ведь это лето показало, что применение силы к демонстрантам только подпитывает протестные настроения, пишет Times.

Поэтому российскому президенту остается надеяться на то, что протесты утихнут, как это произошло в 2012 году. Но с экономическими проблемами в стране и со снижением заработных плат, это маловероятно, говорится в статье.

"Господину Путину есть что терять, если он не справится с недовольными, которые раскачивают Москву", - заключает издание.