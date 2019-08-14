закрыть
14 августа 2019, среда, 22:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Times: Почему Кремль в тупике

  • 14.08.2019, 21:38
  • 1,091
Times: Почему Кремль в тупике

Протесты в РФ могут выйти за пределы столицы.

Протестующие в Москве загнали Кремль в тупик, пишет Times в своей редакционной статье.

Комментируя последний из серии протестов против отказа российских органов власти регистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую совета, собравший около 60 000 человек издание пишет что участники не собираются отказываться от своих требований. И российский президент Владимир Путин беспокоится из-за того, что протесты могут выйти за пределы столицы.

"Он стоит перед дилеммой: подавить выступление недовольных, который набирает обороты, применив репрессии, или пойти на уступки?" - пишет издание.

С одной стороны, критики Путина могут привыкнуть к тому, что давление на власть может дать положительный результат. А с другой, репрессии толкают власть на риск, ведь это лето показало, что применение силы к демонстрантам только подпитывает протестные настроения, пишет Times.

Поэтому российскому президенту остается надеяться на то, что протесты утихнут, как это произошло в 2012 году. Но с экономическими проблемами в стране и со снижением заработных плат, это маловероятно, говорится в статье.

"Господину Путину есть что терять, если он не справится с недовольными, которые раскачивают Москву", - заключает издание.


популярное за неделю

Мнение

Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет Валерий Карбалевич
Путем галер
Путем галер Дмитрий Растаев
На деревню дедушке
На деревню дедушке Виктор Шендерович
Наперегонки с собственной тенью
Наперегонки с собственной тенью Александр Гольц