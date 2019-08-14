Опять постановка? 14.08.2019, 22:03

Семь забавных моментов из поездки Лукашенко но Могилевщину.

В среду диктатор посетил юго-восточный регион Могилевской области. «Салідарнасць» посмотрела сюжеты государственных телеканалов и обратила внимание на несколько интересных эпизодов его командировки.

Прибытие Александра Лукашенко на форелевое хозяйство «Лохва» напомнило сцену из сериала «Бригада». Пока правитель что-то обсуждал с губернатором Могилевщины позади остался внушительный кортеж из автомобилей и свиты.

Во время остановки у выставки с местной продукцией Лукашенко неожиданно взял баночку икры, открыл ее, внимательно обнюхал и продегустировал. И… оставил продукт без оценки. В это время чиновники выступали с докладами.

Хозяйство «Лохва» построили в рамках программы по разведению рыбы ценных пород в Беларуси. О том, к чему в целом привела забота государства о развитии рыбной отрасли, проговорился Лукашенко: «Люди в два раза меньше употребляют в пищу рыбы. Это ненормально. Значит, надо увеличивать». Его слова попали в видеосюжет БТ, но не в официальные сообщения.

Глава государства поставил хозяйство «Лохва» в пример чиновникам, но показательно, что госСМИ не акцентировали внимание на экономических показателях предприятия. Пару лет назад его директор заявлял, что построенные в 2013 году хозяйство вышло на безубыточную работу. БелТА сообщило, что в прошлом году «Лохва» «рентабельность реализованной продукции» составила 5,2%. Пока остается вопросом, когда окупятся инвестиции и окупятся ли вообще. Но Лукашенко уже требует «как минимум» удвоить производство рыбы в стране – «банки профинансируют».

Телеканал ОНТ сообщил, что на главной площади Костюковичей диктатора дожидалась тысяча человек. Видеокадры, впрочем, в этом не убеждают.

Недавнюю встречу Лукашенко с местными жителями в Ветке некоторые посчитали постановкой. Общение в Костюковичах проходило по схожему сценарию. Если в Ветке выступила гостья из Казахстана, то в Костюковичах один из участников встречи заявил: «Александр Григорьевич, я россиянин, пенсионер. Ваши пенсионеры живут лучше российских».

Также в первом ряду оказался видный мужчина, который с воодушевлением поблагодарил Лукашенко: «Большое спасибо за приезд. А еще большое спасибо за то, что вы требуете. Не будет вашей требовательности - не будет нашей Беларуси. Единственная республика наша без конфликтов, без боев, живет спокойно».

Правитель среди прочего заявил местным жителям: «Я пацаном сюда приезжал много раз». От его родной Александрии до Костюковичей около 200 км.