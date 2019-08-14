В Новополоцке на «Нафтане» нашли таинственные баллоны1
- 14.08.2019, 22:23
- 1,418
Они могли пролежать в земле несколько десятков лет.
В Новополоцке на "Нафтане" нашли таинственные баллоны. Предполагается, что они могли пролежать в земле несколько десятков лет.
Как информирует "Вестник Нафтана", происшествие случилось 14 августа на строительной площадке установки замедленного коксования.
Что может находиться в баллонах, неизвестно.
Служба охраны труда предприятия и спасатели организовали вывоз баллонов. Выясняется, что они содержат.