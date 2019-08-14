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В Новополоцке на «Нафтане» нашли таинственные баллоны

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  • 14.08.2019, 22:23
  • 1,418
В Новополоцке на «Нафтане» нашли таинственные баллоны

Они могли пролежать в земле несколько десятков лет.

В Новополоцке на "Нафтане" нашли таинственные баллоны. Предполагается, что они могли пролежать в земле несколько десятков лет.

Как информирует "Вестник Нафтана", происшествие случилось 14 августа на строительной площадке установки замедленного коксования.

Что может находиться в баллонах, неизвестно.

Служба охраны труда предприятия и спасатели организовали вывоз баллонов. Выясняется, что они содержат.


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