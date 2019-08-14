Видеофакт: В Гомельском районе ветер повредил 90 гектаров леса 14.08.2019, 22:52

Фото и видео: Гомельский лесхоз, Сергей Журо и Алексей Герасименко

Масштаб стихии удивляет.

Прошедшая 13 августа гроза повредила лес на площади 90 гектаров. Об этом корреспонденту «Гомельскай праўды» рассказал главный лесничий Гомельского опытного лесхоза Александр Демидко.

Он отметил, что на этих территориях потребуется проведение сплошных санитарных рубок. Пока работники лесхоза заняты на расчистке дорог от поваленных деревьев и освобождении линий электропередачи. Однако уже с пятницы приступят к масштабной разработке поврежденных участков леса.