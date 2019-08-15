Саснович дала бой первой ракетке мира Осаке 15.08.2019, 7:34

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Александра Саснович

Белоруска заставила соперницу провести на корте свыше двух часов.

Третья ракетка Беларуси Александра Саснович впервые выиграла сет у японки Наоми Осаки и тем не менее уступила ей дорогу в третий раунд турнира серии «Премьер 5» в Цинциннати (призовой фонд — 2,944 млн долларов) — 6:7 (3:7), 6:2, 2:6. Саша допустила меньше невынужденных ошибок, чем соперница, а по количеству виннеров было немногим хуже — 22:24, сообщает tut.by.

В начале первого сета Александра Саснович (47 WTA) и первая ракетка мира Наоми Осака заработали очки на подаче. В третьем гейме в силу ошибок Саши и одного удара на вылет от Наоми случился брейк в пользу японки. Саснович отыграла три геймбола и сделала обратный брейк — 2:2. Приемом на вылет Осака реализовала тройной брейк-пойнт и вернула лидерство в счете. Три следующих гейма теннисистки взяли «под ноль» — 3:5.

В десятом гейме вместо сетбола Осака получила второй обратный брейк — 5:5. Затем Саснович чисто выиграла гейм на подаче и тоже не смогла добраться до сетбола в основное время первой партии. На тай-брейке в ситуации с тройным сетболом Наоми подала без приема со стороны Саши — 3:7.

Во втором сете Саснович получила преимущество, когда в пятом гейме на брейк-пойнте исполнила укороченный удар — 3:2. В восьмом гейме с двумя брейками в активе Саша выиграла все розыгрыши — 6:2.

Отметим, что значительную часть очков игроки добывали за счет первой подачи, и сеты оставались за той из девушек, у которой процент выигранных очков на первых подачах был выше 70 процентов. В первом сете этот показатель у Осаки равнялся 76 пунктам при всего 55 — у Саснович. Во второй партии Саша завершала в свою пользу 75 процентов розыгрышей после первой подачи, а Наоми — в 62 процентах случаев.

При счете 0:3 в третьей решающей партии Саша пожаловалась на боль в левом колене и запросила медицинский тайм-аут. До конца встречи Саснович взяла два гейма на подаче, а на двойном матчболе у Осаки пробила в сетку, когда исполняла драйв-воллей.

Итог поединка, который длился 2 часа и 7 минут, — 7:6 (7:3), 2:6, 6:2 в пользу Осаки. Это четвертая виктория Наоми в четырех матчах с Сашей.

Статистика матча Саснович — Осака

Попадание первой подачи: 60% — 66%

Выигрыш первой подачи: 61% — 77%

Выигрыш второй подачи: 61% — 45%

Эйсы: 5 — 8

Двойные ошибки: 7 — 4

Виннеры: 22 — 24

Невынужденные ошибки: 26 — 29

Реализация брейк-пойнтов: 57% (4 из 7) — 80% (4 из 5)

Все выигранные очки: 79 — 89