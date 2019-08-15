Стало известно, как белорусская земля переходит в собственность арабов и китайцев 13 15.08.2019, 7:54

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Журналисты провели расследование.

Недавно СМИ рассказывали о земельных участках, которые переданы иностранным государствам для размещения там посольств, резиденции и охотничьих угодий. При этом некоторые наделы переданы другим странам в собственность, что вызвало вопросы у читателей. Поэтому мы решили разобраться в этом вопросе более детально. На каких основаниях иностранное государство или структура может получить землю в Беларуси в собственность и какова в этом всем роль президента — в материале tut.by.

Какие участки предоставлялись юрлицам и иностранным государствам в собственность?

До 2010 года в нашей стране не было ни одной частной компании, которой бы земля принадлежала на праве собственности. Первым таким случаем стало выделение оманскому инвестору — резиденту Беларуси — участка возле бывшего «БелЭкспо» на Янки Купалы. Правда, это ни к чему не привело и теперь эту землю застраивает уже компания из ОАЭ.

А еще раньше — в 2009 году — участок на улице Куйбышева был передан в собственность Венесуэле для размещения там посольства. Это произошло на основании соглашения между государствами об обмене недвижимостью для размещения диппредставительств.

Позже — в 2013 году — 25 гектаров на берегу Дубровского водохранилища перешли в собственность Катара для размещения там резиденции. Надел передан этой арабской стране дспшным решением Миноблисполкома.

А совсем недавно стало известно, что и в белорусско-китайском «Великом камне» 40 гектаров передано в частную собственность. Этой опцией там пользуются преимущественно компании с западным капиталом, ведь для них частная собственность важна с точки зрения актива и определенных гарантий.

Можно предположить, что это далеко не полный список случаев, когда земля в Беларуси принадлежит юрлицам и иностранным государствам на праве частной собственности.

Как иностранное государство может получить землю в собственность?

Главным документом, который регулирует земельные отношения в общем, является Кодекс о земле. А вот детали и процедурные аспекты в большей степени урегулированы указами президента, рассказывают юристы компании REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов.

Если говорить о собственности на землю, то кодекс предусматривает, что в частной собственности участки могут находиться только у следующих категорий:

1) граждане;

2) негосударственные юридические лица Беларуси;

3) иностранные государства;

4) международные организации.

Участок в собственность можно приобрести двумя способами: 1) посредством покупки на нем здания; 2) через покупку земли непосредственно у государства, как правило, через конкурсные процедуры. Но, как всегда, из общего правила закон предусматривает исключения, говорит Штрикуль.

Так, без проведения конкурсных процедур из государственной собственности в частную участки могут предоставляться в случаях, установленных законодательными актами или в случаях, определенных президентом. В частности, указ № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» прямо закрепляет, что участки могут предоставляться без аукциона по решению президента «в иных случаях».

— По общему правилу (конечно, если иное не установлено президентом) при предоставлении земельного участка в частную собственность за участок собственником должна быть внесена плата — единовременный платеж за участок исходя из его кадастровой стоимости, которая, как правило, составляет приличную сумму. А уже в дальнейшем собственник вносит периодические платежи в виде земельного налога, — рассказывает юрист.

А что с землей для посольств?

Что же касается земельных участков для размещения посольств, то согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания должно либо оказать содействие аккредитующему иностранному государству в приобретении на своей территории помещений для диппредставительства (что включает в себя приобретение земельного участка), либо оказать помощь аккредитующему государству в получении помещения каким-либо иным путем.

Белорусские земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть предоставлены местными властями посольствам в пользование или аренду на основании правового акта президента, говорит Штрикуль.

При этом передача в собственность иностранного государства участка осуществляется на основании принципа взаимности, если:

1) в соответствии с законодательством иностранного государства Беларусь может приобрести в собственность участок в этом государстве для этих же целей;

2) одновременно с приобретением в собственность земельного участка на территории

Беларуси иностранное государство предоставляет Беларуси в собственность участок для тех же целей.

«Понятный для западного инвестора рынок земли у нас пока не сложился»

Как видим, вопрос права собственности на землю не так однозначен, ведь из почти любого правила существуют исключения, которые регулируются непосредственно президентом. Грубо говоря, по решению главы государства земля может перейти в собственность без конкурса и бесплатно.

Александр Штрикуль добавляет, что у нас в принципе по разным причинам пока не сложился рынок земельных участков в том виде, в каком он существует в развитых экономических системах. То есть тот рынок, который был бы понятен западному инвестору.

— Достаточно посмотреть на перечень видов прав на земельные участки: он очень обширен, и не всегда понятно, чем один вид права отличается от другого. Земельные участки помимо собственности могут находиться у землепользователей на праве аренды, постоянного и временного пользования, пожизненного наследуемого владения. Кроме того, случаи, когда участки находятся в собственности, например, юридического лица, в Беларуси до сих пор не распространены, — поясняет Штрикуль.

— Единственное исключение — индустриальный парк «Великий камень». Там компании могут получить землю в собственность без проблем, — добавляет Антонов.