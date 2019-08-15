Археологи обнаружили древних кочевников с необычной формой черепа 2 15.08.2019, 8:02

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У гуннов считалось, что «яйцеголовые» становятся настоящими лидерами.

Группа археологов Тюменского государственного университета обнаружила во время раскопок древнейшее захоронение гуннов - кочевого народа, вторгшегося в 370-х годах из Азии в Восточную Европу, сообщает ria.ru со ссылкой на пресс-службу ТюмГУ.

"Археологи под руководством профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Матвеевой во время раскопок в деревне Старо Лыбаево на урочище Устюг обнаружили древнейшее захоронение гуннов, представителей тюркских племен. В ходе раскопок были найдены останки погребенных с вытянутыми башнеобразными черепами", - говорится в сообщении.

По данным ученых, считалось, что яйцеголовые становятся настоящими лидерами, в раннем младенчестве будущим воинам гунны бинтовали головы. Как отметили в ТюмГУ, собранный материал сможет помочь раскрыть ответ на вопрос, почему древние азиатские кочевники гунны сперва поселились в Сибири, а не Европе.

По данным вуза, экспедиция длилась шесть недель, в ней принимали участие 40 студентов, аспирантов и волонтеров Института социально-гуманитарных наук.