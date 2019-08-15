Любовь Соболь прекратила голодовку 1 15.08.2019, 8:24

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ЛЮБОВЬ СОБОЛЬ

ФОТО: ТАСС

Решение было принято по просьбе матери задержанного российского активиста.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь прекратила голодовку по просьбе матери тренера сборщиков подписей Алексея Миняйло, который находится под арестом по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщает «Новая газета».

Соболь напомнила, что Миняйло держал голодовку в знак солидарности с ней с вечера 13 июля, когда рабочая комиссия избиркома 43-го округа вынесла решение об отказе в регистрации кандидатом.

«Я уверена, что помочь ребятам мы можем только показав, что аресты и уголовные дела не работают. Что москвичи все равно будут требовать своего политического представительства, — сказала Соболь.

— Что мы есть, что мы не люди второго сорта. Что единороссам, которые игнорируют наши права и возбуждают дела против нас, не место в Московской городской думе».

Ранее стало известно, на 32-й день голодовки, Соболь упала в обморок. За все это время она потеряла 11 кг веса.

Волонтера штаба Соболь Алексея Миняйло арестовали по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК) 2 августа. По его словам, в день акции 27 июля он был в Хамовническом суде, и как только вечером попытался дойти до Трубной площади, его задержали на подходе. Свою вину в инкриминируемом преступлении он отрицает.