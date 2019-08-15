Policy Digest: Путин стал символом унижения России 4 15.08.2019, 8:32

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Количество «черных лебедей» для РФ в ближайшем будущем будет расти.

С тех пор как Владимир Путин пришел к власти 20 лет назад, Россия потеряла свое влияние в Грузии, на Балканах и в Украине. Москва закрыла все российские военные базы за рубежом, кроме Сирии, и НАТО расширило свое влияние до границ России.

Об этом пишет издание International Policy Digest (перевод — sprotyv.info).

Несмотря на эти фатальные потери, кремлевские пропагандисты продолжают изображать Владимира Путина одним из величайших геополитических гениев всех времен. В действительности, рейтинги одобрения российского президента недавно упали до исторического уровня. Основная причина в том, что доверие России к своему президенту резко упало из-за противоречивой пенсионной реформы, а также из-за спада экономики. В конце прошлого года российское правительство объявило о своем решении повысить пенсионный возраст чуть ниже средней продолжительности жизни среднего россиянина. Согласно новым нормативным актам, российский государственный пенсионный возраст будет повышен для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году и для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году. Согласно статистическим данным, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в России составляет 65,3, а для женщин — 77 лет.

Президент Владимир Путин и Кремль, возможно, уже утратили неизменную поддержку российской молодежи. Неудивительно, что, согласно опросу, проведенному в декабре 2018 года, 41 процент молодых россиян заявили, что намерены эмигрировать.

Одна из главных проблем для российского лидера заключается в том, что он больше не может разыгрывать карту Крыма дома ради политической выгоды. Хотя включение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году привело к резкому повышению рейтинга одобрения российского президента, пять лет спустя этот вопрос был омрачен широко распространенными экономическими трудностями. Кроме того, Крым вряд ли сможет компенсировать потери Украины. Пока у власти находился предшественник Путина Борис Ельцин, Россия удерживала Украину на своей геополитической орбите. После событий на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах Россия потеряла свое влияние на Украину.

Путин также потерял Грузию после так называемой революции роз в Тбилиси в 2003 году. Пять лет спустя Россия воевала и выиграла короткую войну с бывшей советской республикой, которая утратила контроль над двумя отколовшимися регионами — Абхазией и Южной Осетией. Россия признала эти образования независимыми государствами, но Грузия осталась под сферой влияния Запада. Тем не менее, апологеты Путина склонны описывать это как огромную победу. По их мнению, восстановление контроля над Чечней является еще одним большим достижением Путина. Однако до начала конфликта этнические русские составляли примерно 20 процентов населения Чечни. После путинской «победы» в 2000 году число русских в Чеченской Республике упало до уровня менее двух процентов. Чечня по-прежнему в значительной степени субсидируется Москвой, и нет надежды стать экономически самодостаточной в нынешних политических условиях.

Помимо потерь в бывшем Советском Союзе, Россия при Путине утратила свое влияние и на Балканах. В 2003 году Кремль приказал российским миротворческим силам покинуть Боснию и Герцеговину и Косово. С тех пор большинство балканских стран либо вступили в ЕС и НАТО, либо активно вели переговоры о членстве. Россия, с другой стороны, закрыла свои военные базы в Азербайджане, на Кубе, в Грузии и Узбекистане, в то время как НАТО подошло к границам России после того, как Литва, Эстония и Латвия присоединились к альянсу в 2004 году.

По мнению некоторых российских аналитиков, ответственность за катастрофу подводной лодки «Курск» несет Владимир Путин. Атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море после взрывов на борту 12 августа 2000 года, примерно через три месяца после первого срока Путина. Его критиковали за то, что он остался в отпуске в Сочи, вернувшись в Кремль только через пять дней после гибели. Прошло еще четыре дня, прежде чем он отправился в северный порт Мурманск, где координировалась спасательная операция. По словам критиков, как главнокомандующий вооруженными силами Путин был обязан знать о фатальных военно-морских учениях, которые были крупнейшими в постсоветской истории России.

За последние двадцать лет Россия столкнулась со многими другими трагедиями и геополитическими унижениями. Скорее всего, в ближайшие годы она столкнется с еще большим количеством бедствий.