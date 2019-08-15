В горах Грузии пропали три туристки из Беларуси

В горах Грузии пропали три туристки из Беларуси2
- 15.08.2019, 8:53
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Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу.
Спасатели ведут поиски троих туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди в Сванетии. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».
Сообщение об их пропаже поступило вечером 14 августа.
Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. По пути в лагерь туристки покинули группу, и больше их не видели.
Точный возраст женщин неизвестен. Одной около 36 лет, двум другим — меньше 60.
Поисковая операция длилась до темноты, на месте происшествия остаются спасатели. Активные поиски возобновятся завтра утром. При необходимости в поисках будет задействован пограничный вертолет.