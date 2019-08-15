закрыть
15 августа 2019, четверг, 10:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В горах Грузии пропали три туристки из Беларуси

2
  • 15.08.2019, 8:53
  • 1,590
В горах Грузии пропали три туристки из Беларуси
Иллюстрационное фото RFE/RL

Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу.

Спасатели ведут поиски троих туристок из Беларуси, которые пропали в среду вечером на горе Тетнульди в Сванетии. Об этом сообщает «Первый канал Грузии».

Сообщение об их пропаже поступило вечером 14 августа.

Женщины находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. По пути в лагерь туристки покинули группу, и больше их не видели.

Точный возраст женщин неизвестен. Одной около 36 лет, двум другим — меньше 60.

Поисковая операция длилась до темноты, на месте происшествия остаются спасатели. Активные поиски возобновятся завтра утром. При необходимости в поисках будет задействован пограничный вертолет.


популярное за неделю

Мнение

Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет
Через 25 лет он заметил, что правосудия в стране нет Валерий Карбалевич
Путем галер
Путем галер Дмитрий Растаев
На деревню дедушке
На деревню дедушке Виктор Шендерович
Наперегонки с собственной тенью
Наперегонки с собственной тенью Александр Гольц