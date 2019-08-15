Британские лейбористы хотят избежать «Брекзита» без сделки с ЕС 15.08.2019, 8:59

Джереми Корбин собирается инициировать голосование о доверии Борису Джонсону.

Нынешнее правительство Великобритании не имеет полномочий на выход страны из состава Евросоюза ("Брекзит") без соглашения с Брюсселем. Об этом заявил в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам парламента Соединенного Королевства, опубликованном в среду, 14 августа, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию, сообщает dw.com.

В частности, Корбин собирается инициировать голосование о доверии новому премьер-министру королевства Борису Джонсону. Если депутаты выразят Джонсону недоверие и Корбина назначат главой британского правительства на "строго ограниченный период", он намерен провести всеобщие выборы и добиться повторного референдума о выходе страны из состава ЕС.

Кроме того, лидер оппозиции хочет обеспечить необходимое продление срока действия статьи 50-й Лиссабонского договора, регламентирующей выход из ЕС. Следует "разрешить народу определять будущее нашей страны", подчеркнул Джереми Корбин в своем послании.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 14, 2019

Новый британский премьер - сторонник «Брекзита»

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон 24 июля стал новым премьер-министром Великобритании. Преемник Терезы Мэй - убежденный сторонник "Брекзита", даже без заключения соглашения с Брюсселем. Готовность нового премьера к жесткому "Брекзиту" еще до его назначения спровоцировала целую волну отставок членов правительства.

В конце мая Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста главы Консервативной партии. Причиной этого шага она назвала неразрешимые разногласия с парламентом о планах выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин трижды отклоняла соглашение о «Брекзите», ставшее результатом переговоров Мэй с Брюсселем.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом «Брекзита». В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.