Историки развенчали главные мифы о Наполеоне Бонапарте 1 15.08.2019, 9:12

1,787

Великий корсиканец родился ровно 250 лет назад.

250 лет, 15 августа 1769 года, родился Наполеон Бонапарт.

Он был не только военным гением, но и великим социальным реформатором. Явившись на переломе эпох, Наполеон собственным примером провозгласил новую мораль: каждый имеет право стать тем, кем сам сумеет себя сделать.

Личности такого масштаба всегда обрастают легендами, передает ВВС.

1. Наполеон был коротышкой

Стереотип настолько укоренился, что возникло выражение "комплекс Наполеона" - якобы свойственная маленьким мужчинам гипертрофированная жажда самоутверждения.

Между тем рост Наполеона равнялся 169 сантиметрам. Средний рост французского мужчины в ту эпоху составлял 165 сантиметров.

Наполеон был на 6 сантиметров ниже герцога Веллингтона, считавшегося очень высоким, и на 7 сантиметров выше адмирала Нельсона.

Черчилль и Пушкин были ниже Наполеона на три сантиметра, а Сталин на четыре, но они коротышками не прослыли.

Сопровождавшее Наполеона всю жизнь прозвище "маленький капрал" возникло во время Итальянского похода, когда ему было всего 26 лет. Солдаты имели в виду возраст.

Еще одно подтверждение якобы низкорослости Наполеона - знаменитый случай с генералом Пьером Ожеро, которому новый командующий Итальянской армией заявил: "Вы выше меня на голову, но если вы не перестанете мне дерзить, я ликвидирую это различие!". Однако Ожеро был настоящий великан, о чем упоминали все.

Откуда же взялась легенда?

Рисунок, на котором Наполеон и британский премьер Уильям Питт-младший делят мир, отразил типичное представление о росте французского императора

Фото: Getty Images

Во-первых, из-за средневековой путаницы в мерах длины. Французские фут и дюйм были несколько больше английских. Известный рост Наполеона - 5 футов 2 дюйма - для британцев составлял не 169, а 157 сантиметров. Дальше поработали карикатуристы.

Во-вторых, ее породил сам Наполеон, распорядившись брать в гвардейские гренадеры, из которых комплектовалась окружавшая его личная охрана, солдат ростом не ниже 5 футов 10 дюймов (178 сантиметров).

Зачем? Вероятно, по той же причине, по какой он нарядил маршалов и адъютантов в золотое шитье и перья, а сам носил "серый походный сюртук" и простую треуголку. На контрастном фоне его фигура сразу приковывала внимание, возникал эффект исключительности.

2. Наполеон офранцузил свою фамилию, выбросив из нее букву «у»

Наполеон никогда не был "Буонапарте", так же как Гитлер - «Шикльгрубером".

Фамилия его корсиканских предков была Bonaparte. Она же значилась в свидетельстве о рождении будущего императора и в списке кадетов Бриеннской военной школы, где он учился.

Родители Наполеона фигурировали в документах как Buonaparte.

Но это не сын выкинул букву "u" (у), а его отец добавил ради сходства с фамилией известного графского рода из Тосканы.

3.Наполеон был смуглым брюнетом

Фотографий при его жизни не было, а на подавляющем большинстве картин и книжных иллюстраций он изображен с черными волосами и глазами. Корсика, Средиземноморье, южная внешность.

На самом деле, волосы у Наполеона были темно-русые, а глаза голубые. Об этом писали в мемуарах жена маршала Жюно герцогиня д'Абрантес и Денис Давыдов, видевший императора французов во время переговоров с Александром I в Тильзите.

К удивлению Давыдова, нос у Наполеона тоже оказался не крупным и с горбинкой, а маленьким и прямым.

На Корсике не так уж мало шатенов и блондинов. Ученые объясняют это сохранением древних генов в условиях островной изоляции.

4. Наполеон отбил нос большому сфинксу в Гизе, велев стрелять по нему из пушек

Об этом рассказывают туристам египетские гиды. Но многочисленные рисунки и описания доказывают, что сфинкс лишился носа гораздо раньше. Причиной, скорее всего, стали ветер и резкие колебания температуры воздуха.

Наполеон не мог дать такого распоряжения, поскольку ценил наследие Древнего Египта и, по сути, положил начало его систематическому изучению. В поход он взял большую группу исследователей разных специальностей, подобранных Французской академией.

Когда походную колонну однажды внезапно атаковали турецкие кавалеристы-мамлюки, Наполеон прокричал легендарную команду «Ослов и ученых в середину!».

5. Император французов говорил по-французски с акцентом

А вот это верно. В семье его родителей говорили по-итальянски.

Наполеон обладал обширнейшими знаниями во многих областях и был талантлив, если не гениален, почти во всем - кроме языков. В школе терпеть не мог латынь. В юности пробовал выучить немецкий, а на острове Святой Елены английский, но не преуспел.

Французским он, конечно, овладел, но от акцента не избавился до конца жизни - как Екатерина II и Сталин.

6. Наполеон просил жену не мыться

И это правда. Сохранилось его письмо из Италии: "Спешу изо всех сил. Не мойся".

Фраза возникла неспроста, поскольку Жозефина Богарне была буквально помешана на чистоте и принимала ванну весьма часто.

Когда в Испании к Наполеону однажды привели для утех некую молодую красивую даму, он ее выставил, поскольку та сильно надушилась дорогим парфюмом.

При этом сам он, по воспоминаниям камердинера Констана, постоянно пользовался хорошим одеколоном.

7. "Золотой обоз" Наполеона

Бытует легенда, что Наполеон, отступая из России, затопил в Сёмлевском озере под Вязьмой вывезенные из Москвы сокровища: золотые монеты и слитки, церковную утварь, ювелирные изделия, и даже крест с колокольни Ивана Великого.

Наполеон Бонапарт на Аркольском мосту, картина художника Антуана-Жана Гро

Фото: Getty Images

Озеро исследовали неоднократно, последний раз в 1979 году с привлечением водолазов, но ничего не нашли.

Единственным источником информации о кладе являются опубликованные в 1824 году мемуары генерала Филиппа де Сегюра, откуда она перекочевала в биографию Наполеона, написанную Вальтером Скоттом.

Тем не менее, энтузиасты продолжают верить в существование клада: толщина слоя ила на дне Семлевского озера достигает 16 метров, а в воде зафиксировано повышенное содержание ионов серебра.

8. Наполеона отравили англичане

Наполеон умер в 51 год. В его волосах и в обоях комнат на острове Святой Елены были обнаружены следы мышьяка, что породило версию о коварном убийстве.

Однако во времена Наполеона мышьяк использовался и в медицине, и в промышленности намного шире, чем теперь. Сравнение волос Наполеона с волосами других людей той эпохи показало более или менее одинаковое содержание мышьяка - примерно в сто раз выше, чем у современных людей.

По мнению медиков, изучивших описания симптомов, Наполеон скончался от рака желудка.