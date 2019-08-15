Как на самом деле подорожает коммуналка для белорусов 1 15.08.2019, 9:45

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Фото с сайта kp.by

Власти заявили, что в 2019 году коммуналка дорожать не будет, но это не совсем так.

Вице-премьер Владимир Кухарев заявил, что тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году повышаться не будут. Несмотря на это, будущей осенью коммуналка будет стоить дороже, чем весной 2019 года. Почему, разобралась Intex-press.

Отопление обойдется почти на 10% дороже

В последний раз услуги ЖКХ в Беларуси дорожали с 1 июня: тогда выросли цены на тепловую энергию: отопление и подогрев воды.

Повышение тарифа на подогрев воды мы уже ощутили в июльских и августовских жировках. А вот за отопление по новым ценам мы начнем платить тогда, когда начнется отопительный сезон. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии с 1 июня выросла с 16,9259 до 18,4831 рубля. А это значит, что будущей осенью отопление стандартной «двушки» в 48 квадратных метров будет стоить около 22 рублей в месяц (вместо 20 рублей весной этого года).

Для тунеядцев коммуналка подорожает в разы

Еще больше, чем для всех остальных белорусов, с наступлением отопительного сезона подорожает отопление для неработающих белорусов. С 1 января 2019 года люди, не занятые в экономике, платят по стопроцентным тарифам за подогрев воды, а с 1 октября 2019 года прибавится отопление и газ (если он используется для обогрева).

Например, если неработающий белорус является собственником однокомнатной квартиры в 30 квадратных метров, плата за отопление у него будущей осенью составит около 65 рублей в месяц. Весной этого года за отопление такой же квартиры неработающий белорус платил около 12 рублей. Получается, отопление для людей, не занятых в экономике, подорожает больше, чем в 5 раз.

Если для обогрева жилья используется газ, его тоже неработающим людям придется оплачивать по полной стоимости.

Полные тарифы за некоторые услуги ЖКХ применяют не ко всем тунеядцам. Платить по полной надо только неработающим собственникам и нанимателям жилья. При этом члены семьи иждивенца, проживающие в этой же квартире, оплачивают свою долю коммуналки по льготным тарифам.

Если же в квартире живет несколько неработающих, и один из них является ее собственником, платить по полным тарифам надо всем не занятым, а не только хозяину жилья. А если тунеядец живет в квартире, собственником которой является работающий человек, то коммуналку в таком жилье полностью начисляют по льготным тарифам.