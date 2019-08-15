«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА 15.08.2019, 9:48

Фото: globallookpress.com/Seskimphoto

Победу принесла серия пенальти.

"Ливерпуль" в матче за Суперкубок УЕФА в серии пенальти обыграл "Челси" (5:4) и завоевал почетный трофей. Основное время встречи, проходившей в Стамбуле, завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами, сообщает pressball.by.

"Ливерпуль" — "Челси" — 2:2 д.в. (0:1, 1:0, 1:1). Пенальти — 5:4

"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александр-Арнолд, 91), Фабиньо, Хендерсон, Милнер (Вайналдум, 64), Окслейд-Чемберлен (Роберто Фирмино, 46), Салах, Мане (Ориги, 103).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен (Томори, 85), Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101), Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Абрахам, 74), Педро.

Голы: 0:1 — Жиру (36). 1:1 — Мане (48). 2:1 — Мане (95). 2:2 — Жоржиньо (101 — с пенальти).

Серия пенальти: Роберто Фирмино — 1:0. Жоржиньо — 1:1. Фабиньо — 2:1. Баркли — 2:2. Ориги — 3:2. Маунт — 3:3. Александр-Арнолд — 4:3. Эмерсон — 4:4. Салах — 5:4. Абрахам — 5:4 (вратарь).

Предупреждения: Аспиликуэта, 79. Хендерсон, 85. Александр-Арнолд, 107.