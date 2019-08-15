Гитанас Науседа о БелАЭС: Поезд заехал слишком далеко 2 15.08.2019, 10:25

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Чтобы остановить опасный проект, мало только экономических мер.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что решение Латвии сотрудничать с Островецкой АЭС, покупая у нее энергию, его особо не удивило. Как утверждает литовский президент, остановить строительство Островецкой АЭС, только декларируя планы не покупать энергию, уже слишком поздно, сообщает «Радыё Свобода».

«Надеяться только экономическими рычагами остановить АЭС, которая построена уже на 90% скажем прямо, немного наивно. Прекращать надо было в 2011-2012 годах, когда мы еще только подписывали коммуникаты с Беларусью в области атомной энергетики», — сказал литовским журналистам Науседа во время визита в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

И все же президент Литвы повторил, что Литва не меняет своей риторики в отношении Островецкой АЭС, а решение Латвии, по словам Науседы, продиктованное политическими причинами.

«Сегодня поезд заехал слишком далеко. Несмотря на это, я держусь мнения, что мы все равно не должны поощрять развитие такого ненадежного и опасного проекта. По этой причине решение Латвии - это решение политическое. Насколько мне известно, консультации с латвийским министерством энергетики проводились, но еще до окончания консультаций все же было принято такое решение, и об этом можно только сожалеть. Сильно ли это удивило? Пожалуй, нет ... », — сказал Науседа.

Ранее сообщалось, что оператор латвийских распределительных сетей AST сообщил, что если Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, торговля электроэнергией будет вестись через границу не Литвы, а Латвии.

Президент Науседа, который в среду встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, попросил помощи в попытках добиться, чтобы еще до начала эксплуатации Островецкой АЭС были обеспечены все стандарты безопасности.

Островецкая атомная электростанция, которая строится у границы с Литвой, не безопасна, подчеркнул литовский руководитель. Сама Меркель на конференции сказала, что поддерживает обеспокоенность Литвы безопасностью Островецкой АЭС.