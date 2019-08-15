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Китай стянул войска к границе Гонконга: снимок из космоса

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  • 15.08.2019, 11:25
  • 3,921
Китай стянул войска к границе Гонконга: снимок из космоса

Армия КНР стоит в нескольких километрах от границы Гонконга.

Видео военной техники Народной вооруженной полиции Китая в Шэньчжэне, на границе с Гонконгом, опубликовал телеканал CGTN, сообщает liga.net.

Военизированные формирования расположены на территории городского спортивного центра, передает CNN, появились спутниковые фотографии грузовиков, занявших стадион.

Народная вооруженная полиция – это военизированная сила численностью 1,5 млн человек, которую правительство КНР регулярно разворачивает для подавления протестов по всей стране. Ее сотрудник рассказал журналисту CNN, что военизированные силы прибыли в Шэньчжэнь "по временному назначению".


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