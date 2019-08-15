Китай стянул войска к границе Гонконга: снимок из космоса

Китай стянул войска к границе Гонконга: снимок из космоса3
- 15.08.2019, 11:25
- 3,921
Армия КНР стоит в нескольких километрах от границы Гонконга.
Видео военной техники Народной вооруженной полиции Китая в Шэньчжэне, на границе с Гонконгом, опубликовал телеканал CGTN, сообщает liga.net.
Военизированные формирования расположены на территории городского спортивного центра, передает CNN, появились спутниковые фотографии грузовиков, занявших стадион.
Народная вооруженная полиция – это военизированная сила численностью 1,5 млн человек, которую правительство КНР регулярно разворачивает для подавления протестов по всей стране. Ее сотрудник рассказал журналисту CNN, что военизированные силы прибыли в Шэньчжэнь "по временному назначению".