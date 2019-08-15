«Наведут порядок с налогом — поеду на техосмотр!» 8 15.08.2019, 11:48

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Как водители отвечают на «спецоперацию» ГАИ.

Пока вопрос об изменениях в механизме взимания дорожного сбора повис в воздухе как минимум до конца текущего года, ГАИ совместно с УП «Белтехосмотр» с завидной регулярностью проводят рейды, а с 7 августа стартовала республиканская декада «Техосмотр». Она была инициирована Министерством внутренних дел из-за возросшего числа происшествий на дорогах, связанных с техническими неполадками автомобилей.

Журналисты av.by решили поучаствовать в одном из подобных рейдов, чтобы увидеть, как проводят усиленный контроль на дорогах, а также узнать, как сами водители объясняют, почему они передвигаются на транспортных средствах без отметки о ТО.

Ранее журналисты не раз принимали участие в стандартных рейдах, когда сотрудники ГАИ находились на одном участке и жезлом останавливали автомобили, а также тестировали новый формат, когда водитель-инспектор патрулировал улицы, а работник «Белтехосмотра» вбивал в базу номера проезжающих мимо машин. То есть выявлял нарушителей в потоке в режиме реального времени.

Однако какие бы рейды ни проводились, начиная с 2014-ого, когда ввели дорожный налог, статистика с каждым годом показывала стабильный минус примерно на 10%. По итогам первых семи месяцев этого года разрешений на допуск к участию в дорожном движении выдано меньше на 8,3%. Это по Беларуси, а что касается данных по Минску — меньше на 11%.

На этот раз журналисты съездили на МКАД, где в Первомайском районе проводилось специальное комплексное мероприятие «Фильтр», направленное на выявление нарушений Правил дорожного движения (непройденный техосмотр — в том числе). На прошлой неделе в Минске организованы три «Фильтра» и 1 рейд, в которых был задействован представитель Белтехосмотра» и в рамках которых оказалось зафиксировано 330 нарушений по части техосмотра.

В минувшую субботу на МКАД во время подобного спецмероприятия собралось до 10 экипажей ГАИ. Обычно такие проверки проходят в местах проведения ремонтных дорожных работ, где с помощью конусов сужена проезжая часть и знаками указано ограничение скорости до 40 км/ч. Сам формат «Фильтра» изначально предполагает массовую проверку водителей, чтобы в первую очередь выявлять пьяных за рулем, «бесправников», а также других нарушителей.

Однако в рамках декады «Техосмотр» инспекторы ГАИ тормозят автомобили, ориентируясь также на отсутствие наклейки в нижнем правом углу лобового стекла. Это первый признак того, что нет допуска к участию в дорожном движении, даже если машина технически исправна. Как отмечают представители «Белтехосмотра», тенденция последних лет такова, что некоторые владельцы новых автомобилей игнорируют техосмотр из принципа — лишь бы не платить налог на дороги. И число таких «уклонистов» растет.

Есть и отдельная категория автомобилистов, которая «забывает» документы дома. Но если водительское удостоверение сотрудники ГАИ пробивают по своим внутренним базам, то наличие сертификата ТО проверяет представитель «Белтехосмотра», который тоже присутствует во время проведения рейдов и спецмероприятий. Он сверяет госномера со своей базой и узнает, имеется ли допуск.

Конечно, доступ к ней открыт на официальном сайте «Белтехосмотра», но сейчас идет процесс по созданию единой базы, в которую войдут данные о правонарушениях, техосмотре и страховке. Правда, когда ею смогут пользоваться в мобильном режиме, пока не сообщается. Александр дежурит у одной из патрульных машин с ноутбуком в руках. «Ко мне за это время подходили раз 20, — комментирует он. — В двух случаях сертификат действительно забыли дома, в остальных — обман».

Как будто в подтверждение этих слов, к Александру обратился молодой инспектор ГАИ. Мол, водитель BMW не взял сертификат с собой. Сотрудник «Белтехосмотра» тут же оперативно сверяется с базой.

Так и есть: «Икс пятый» в базе не значится — техосмотр не пройден, значит допуска нет. Получается, водитель сказал, что оставил документы дома, а на самом деле соврал. Любопытно, но факт: большинство водителей обманывает. Бывало и такое, что документы действительно забывали, но за это тоже предусмотрено наказание с уплатой штрафа 0,5 базовой величины.

Тем временем сотрудники ГАИ останавливают несколько автомобилей — и сразу выявляются нарушители. Почти все — без техосмотра. Кто-то молча дожидается оформления протокола, сидя в салоне, некоторые пытаются оправдаться или просто озвучить свою позицию о наболевшем вопросе, который неизбежно касается дорожного сбора.

Одним из первых тормозят BMW E36, явно непригодный для езды по дорогам общего пользования — автомобиль технически и по салону доработан для участия в гонках. Из машины выскакивает молодой человек, он не возмущается, а послушно садится в патрульный автомобиль. Водитель осознает, что не прав по букве закона, но к такому шагу его подтолкнули сложившиеся обстоятельства.

«Автоспорт — удовольствие не из дешевых, поэтому решил сэкономить на лафете, — поясняет он. — Поймите, если у меня мощный автомобиль, это не значит, что я буду лихачить. Я аккуратно передвигаюсь своим ходом по МКАД, не нарушаю скоростной режим, а наоборот, стараюсь не доставлять кому-либо неудобства. Это авто предназначено только для гонок, обычно я езжу на седане Mazda 626 с пройденным техосмотром».

Водитель BMW признается, что нечасто таким образом добирается домой, а также понимает, что всегда есть риски. Правда, не те, что связаны с безопасностью на дороге, а те, что его остановит ГАИ и оштрафует за отсутствие допуска к участию в дорожном движении. За такое правонарушение предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 1 до 3 базовых величин (в случае повторности этого же нарушения в течение года — штраф уже в размере от 2 до 5 б. в.).

А вот мужчина за рулем Toyota RAV4 явно не ожидал, что его задержат теплым субботним вечером. Комментарий был кратким: «Пускай для начала наведут порядок с налогом, а потом я поеду на техосмотр. Машина у меня новая — ей и года еще нет. Это просто какой-то абсурд!» Увы, по закону даже новые автомобили без допуска к участию в дорожном движении не имеют права ездить по дорогам общего пользования, следовательно, водителям тоже нужно платить госпошлину за дороги.

Владелец Toyota так разнервничался, что после оформления протокола чуть было на эмоциях не наехал на конус. Очевидно, через полчаса после старта проверки страсти на дороге кипят. Один из мужчин нахмурил брови и молча наблюдает за тем, как ему выписывают штраф за непройденный техосмотр, не желая общаться с журналистами. В сторонке нервно курят две женщины, дожидаясь, пока освободится инспектор. У них тоже нет техосмотра, но комментировать ситуацию с дорожным сбором они не хотят. По крайней мере, под объективом фотокамеры.

А вот водитель, который к тому же студент, внешне спокоен, хотя слегка раздосадован: парень недавно получил права. Автомобиль Audi 80 достался ему от отца, а на техосмотр, который неразрывно связан с уплатой госпошлины за дороги, он еще не собрал денег. «Уже на следующей неделе получу зарплату, покрашу машину и пройду, — с мольбой в глазах обращается к инспектору молодой человек. — Отдавать такие деньги на налог жалко, но по закону ведь надо». Сотрудник ГАИ молча делает свое дело: выписывает студенту штраф в 1 базовую и желает счастливого пути.

У владельца Ford Fiesta тоже не имеется при себе сертификата ТО. Почему — пробует сформулировать в своем ответе: «С этим дорожным налогом постоянно что-то придумывают: то собирались включить его в стоимость топлива, то дать возможность платить помесячно. Не вижу смысла проходить техосмотр. Не понимаю, зачем было нужно вводить этот сбор, если он и так включен в цену топлива? Сам по себе техосмотр — процедура, конечно, необходимая. Только из-за этого налога желания ехать на станцию диагностики у меня нет вообще. Судя по всему, так у большинства».

Мужчине за рулем Ford выписывают минимальный штраф (1 б. в.). Нам же на глаза попадается еще один белорус, категорично настроенный против процедуры техосмотра из-за госпошлины. «У меня две машины, я в состоянии вносить налог только за тот автомобиль, на котором передвигаюсь каждый день, — объясняет свой подход водитель Renault. — За техническим состоянием я слежу, а вот если бы сделали оплату за месяц или хотя бы за квартал, то я бы, может, и платил. Но лучше всего этот налог вообще отменить: он уже есть в бензине».

К удивлению, водитель ВАЗ-2107, напротив, исправно проходит техосмотр, он один из немногих, кто не жаловался на дорогой дорожный сбор. «Раз есть закон — значит надо платить», — считает он.

А вот владелец другой советской «классики» если бы и хотел, то не смог бы пройти техосмотр, так как машину нужно основательно подготовить. «Ей уже больше 40 лет, мы на ней иногда на дачу ездим, — начал объясняться мужчина, когда понял, что ему грозит штраф. — Почему не пройден техосмотр? Все в ней работает, только трос ручника поменять да кузов облить краской — вот и все. У меня еще внедорожник есть, но он пока в ремонте, а этот автомобиль вроде палочки-выручалочки…»

Водитель за рулем Volkswagen недавно купил транспортное средство, поставил его на учет, но не прошел техосмотр после перерегистрации в течение 10 дней. Как итог — на обоих составили протокол за отсутствие допуска к участию в дорожном движении...

Владелец Audi не ограничивается популярным среди автолюбителей объяснением, а считает прохождение техосмотра раз в год слишком редким для гарантии безопасности: «Сегодня машина исправная, а через два дня — уже нет, не говоря про то, что в течение года с ней может случиться что угодно. Какой в этом смысл? Каждый должен сам следить за своим автомобилем. На мотоцикл я, кстати, техосмотр всегда прохожу, так как его останавливают чаще — раз 5 за сезон».

В унисон предыдущему автовладельцу водитель Volkswagen Jetta советует ездить на станции диагностики исключительно для проверки техсостояния, а не для получения допуска. «Раньше я был принципиальным, но уже, видимо, перерос эти принципы, — признается мужчина. — Будь я сейчас таким же, как раньше, то поехал бы на станцию диагностики просто ради проверки, а потом рассчитывал бы на доброту и лояльное отношение ГАИ. Мол, машина исправна, а допуска нет, так как не оплачен дорожный налог».

Во время «Фильтра» инспекторы ГАИ останавливали и мотоциклистов. У большинства из них сертификаты ТО имеются. «Мы платим самый маленький тариф на два года, — делится мнением девушка на байке Yamaha. — За мотоцикл вносить налог не жалко, а вот за машину — жалко. Во-первых, дорожный налог и так уже включен в цену топлива, так что мы платим его дважды, во-вторых, за год машина с пройденным ТО может в любой момент сломаться. Вот скажите: какой человек в здравом уме будет ездить на неисправном автомобиле, угрожающем безопасности на дороге?»

Байкеры о техосмотре: «Мы тоже платим налог, хотя ездим 5 месяцев в году. Это несправедливо»

За этот вечер из нарушителей попадались не только «уклонисты» от уплаты госпошлины, а соответственно, и гостехосмотра, но также «бесправники». Например, гражданка Украины с белорусским видом на жительство управляла автомобилем с украинскими водительскими правами. В течение трех месяцев она не поменяла права и, как следствие, по закону (ст. 18.19 ч. 1 КоАП РБ) считается «бесправницей», за что получила штраф в размере 5 базовых величин.

Картина субботнего вечера такова: за ночные часы в рамках спецмероприятия был зафиксирован 121 факт нарушения Правил дорожного движения, 117 из которых касались непройденного техосмотра. По предварительным итогам с 7 по 11 августа во время столичных рейдов за отсутствие допуска к участию в дорожном движении к ответственности привлечено 730 водителей, а также 15 юрлиц.

Большинство опрошенных водителей так или иначе ссылается на дорогой дорожный сбор, из-за которого они не прошли техосмотр. В УП «Белтехосмотр» свою позицию тоже не скрывают: «Наше руководство выступает за отвязку госпошлины от процедуры прохождения техосмотра. О том, что это случится до конца текущего года, информации нет, тем не менее факт, что изменения однозначно будут, когда решится вопрос с системой контроля за уплатой дорожного сбора».

На вопрос о том, увеличилось ли количество транспорта на станциях диагностики во время текущей декады, в предприятии ссылаются на статистику. «Если анализировать количество выданных в Минске разрешений на допуск к участию в дорожном движении за декаду, то рост составил 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отмечает Сергей Коровацкий, начальник филиала УП «Белтехосмотр» в г. Минске. — И мы, безусловно, связываем это с тем, что проводятся операции "Техосмотр" и многие автомобилисты начинают задумываться о том, чтобы получить сертификат ТО, как предписывает Закон о дорожном движении. Причем этот всплеск замечается не только в столице, но и практически во всех областях. Если говорить в общем, то с 2014-ого наблюдается снижение на 10% каждый год. То есть за 5 лет разрешений выдано наполовину меньше, чем было до введения госпошлины. В любом случае нужно что-то предпринимать, так как бесконечное снижение продолжаться не может. Повторюсь, мы тоже выступаем за отвязку дорожного налога от техосмотра».