Появилось видео аварийной посадки пассажирского самолета в Подмосковье 15.08.2019, 12:14

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Фото: Ольга Шаврова / ТАСС

Самолет буквально «вспахал» кукурузное поле.

В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле, сообщает РБК.

На видеозаписи, которую выложил один из пассажиров самолета, видно, что самолет «Уральских авиалиний» лежит на траве. Рядом с ним находятся люди, которым удалось выбраться из салона.

На другой записи снято место происшествия уже после эвакуации. Десятки людей находятся возле лежащего на траве самолета, разыскивая свои вещи. Возле открытых дверей лайнера лежат развернутые спасательные трапы.

Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f — романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019

На фотографиях видно, что крыло лайнера повреждено.

Портал Baza также опубликовал в Twitter видео с места жесткой аварийной посадки самолета Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье. Кадры сняты с квадрокоптера.

Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.



Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS — baza (@bazabazon) August 15, 2019

По предварительной информации, на борту А321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все живы.

По последней информации, после вылета из Жуковского экипаж сообщил о проблемах с двигателями, которые появились из-за столкновения со стаей чаек. После этого было принято решение посадить самолет в поле.