Первый намек Кремлю 7 Иван Яковина

15.08.2019, 12:27

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Иван Яковина

Какую цену заплатит Путин?

Москва пошла на второй месяц протестов против Владимира Путина. В минувшую субботу там состоялся рекордный по числу участников митинг — более 60 тыс. человек

Поэтому оппозиция чувствует себя весьма уверенно и смотрит в будущее с осторожным оптимизмом. Если уж в холодный и дождливый день, в самый разгар отпусков и после массовых избиений собрались 60 тысяч, то осенью все будет еще веселее.

На этой волне москвичи снова объявили о намерении провести акцию протеста против Путина – снова в субботу 17 августа. Власти пока думают, разрешать ее или нет. Проще всего, конечно, запретить. Но это чревато нехорошими последствиями.

Их надо перечислить. Первое: люди все равно выходят, что наглядно свидетельствует об уровне уважения к власти в обществе. Никакому Путину не нравится каждую неделю видеть, что люди его не только не уважают, но уже и не боятся.

Второе: массовые избиения людей на запрещенных акциях не только устрашают всех несогласных, но и подрывают имидж и единство самой власти. Это объяснение из области психологии: почти никто не хочет быть злобной тварью и садистом просто так. Нужно какое-то объяснение. А его просто нет!

Ни полиция, ни мэрия, ни даже судьи не хотят быть козлами отпущения

Полицейским все-таки хочется, чтобы общество относилось к ним хотя бы с минимальным уважением. Все-таки у них действительно важная и опасная работа. Но сейчас из-за Путина их все ненавидят. В приличную кампанию полицая не пустят, девушки его не любят, друзей у него нет.

Более того, одним из лозунгов оппозиции 10 мая стали слова "Дети ментов ненавидят ментов!". Лучше и не скажешь! Это действительно так – быть сыном или дочерью омоновца в Москве просто позорно. Из-за чрезмерного применения Путиным силы в российском обществе полицейский стремительно превращается в оккупанта, против которого все средства хороши. Вот буквально на этой неделе в Ульяновске группа молодых людей избила десятерых сотрудников Росгвардии.

Какие там были мотивы, неважно. Едва ли полицаев били правозащитники или оппозиционеры. Но на всех сайтах, где появилась эта новость, люди хвалят тех, кто бил полицейских. Для самих стражей порядка ни у кого не нашлось ни единого доброго слова.

Эту тенденцию видят и понимают не только оппозиционеры, но и сами представители российской власти. Российский сенатор от Иркутской области, основатель и бывший первый командир Бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев вдруг стал оппозиционером.

Точнее, он начал говорить так, как говорят противники режима: "То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства".

Навальный лучше не мог бы сказать! Думаю, бывшего омоновца за его слова накажут, но его понять тоже можно. Он видит, как его сослуживцы становятся врагами для всей страны. Он хочет их как-то защитить. И в этом он тоже прав: люди ненавидят власть все сильнее. Весь мир обошли кадры, как омоновец бьет кулаком в живот девушку, которая уже была задержана и явно не представляла никакой опасности. Об этом случае сообщили ведущие мировые газеты и телестанции.

МВД обещает найти и наказать своего сотрудника-садиста, но огромный ущерб имиджу власти вообще и полиции в частности уже нанесен. Этот случай дал людям полное моральное право бить омоновцев, которые ведут себя по-скотски.

Удар кулаком в живот пока еще не стал для России тем, чем стало избиение студентов на Майдане, но уже довольно близко. Оппозиция даже назначила награду в сто тысяч рублей за информацию о садисте. По неподтвержденным данным, его тут же сдали другие омоновцы, причем совершенно бесплатно.

Не хочу сглазить, но, как мне кажется, что-то там внутри странное происходит, какие-то процессы начались, которые на первый взгляд ничего не значат, но в реальности могут развиться и обрушить всю систему. В этой связи весьма показательным был первый за полтора месяца брифинг Дмитрия Пескова – пресс-секретаря Владимира Путина.

Во-первых, он давал его по конференц-связи, а не лично. Во-вторых, он всячески пытался уклониться от вопросов по нынешним протестам. Но журналисты все-таки приперли его к стенке. Если бы он чувствовал за собой правоту и силу, то сказал бы, что демонстранты – это враги, которые никому не интересны, а Кремль все делает правильно. Но Песков стремился уйти от ответственности.

Из его выступления мы узнали, что Кремль ни во что не вмешивается, но внимательно следит за ситуацией. По его словам, полиция избивает людей по своей инициативе, что за недовольство граждан отвечает мэрия Москвы. Более того, он даже заявил, что: "Мы считаем абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти".

Вы понимаете, что происходит? Фактически Песков сдал своих. Он заявил, что Кремль тут ни при чем, что во всем виноваты сами полицаи и мэр Москвы Собянин. Кстати, Собянина Путин просто заставил на камеру записать обращение о том, что он полностью поддерживает избиения людей.

Итак, что у нас получается: Путин приказал мэрии не допустить независимых кандидатов к выборам. Когда люди вышли на акции протеста, Кремль приказал полиции максимально жестоко избивать людей, а судам – давать арестантам максимальные сроки.

Но это не помогло, акции протеста продолжились, а народ стал намного сильнее ненавидеть полицию, московскую власть и суды. Путин сказал, что он тут не при чем, что полицаи и судьи сами звери, а кризис устроил Собянин. Проще говоря, в типично крысином стиле, он сейчас сдает своих. Вопрос, станут ли они его после этого защищать?

И вы знаете, первые признаки не очень хорошие для него. 13 августа в Москве произошло необъяснимое событие. Полиция освободила из-под ареста оппозиционера Ивана Жданова. Теоретически, его должны были бы тут же посадить на еще один десятидневный срок. Но полицейские и московские власти не стали этого делать. Почему – никто не знает. Это действительно загадка, обычно они и без суда рады человека посадить.

Я думаю, что это их первый намек Кремлю: Поскольку Путин заварил всю эту кашу с недопуском независимых кандидатов на выборы, то он же должен и нести ответственность за свои действия. Ни полиция, ни мэрия, ни даже судьи не хотят быть козлами отпущения.

Забывая исполнить кремлевские команды, они дают Путину понять, что отсидеться в батискафе или на фестивале байкеров в Крыму у него не получится. Пора платить свою цену. Пока – политическую, ну а потом – кто знает – может быть и уголовную.

Иван Яковина, «Новое время»