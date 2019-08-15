Михаил Грабовский: Пусть молодые ребята доказывают, как будут смотреться на фоне «Динамо» 15.08.2019, 12:53

Михаил Грабовский

Главный тренер клуба прокомментировал участие в Кубке Салея.

Главный тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский поделился мнением об участии команды в Кубке Салея, сообщает pressball.by:

- Для нас это очередной этап подготовки к сезону. Есть возможность проверить ребят. Внимательно посмотрим, как подойти к этому матчу, кому из игроков дать шанс. Чтобы определиться к старту сезона, какая команда будет играть.

- С кем хотели бы сыграть в полуфинале?

- Да в принципе без разницы. Потому что наш тренерский штаб ставит только высокие задачи. Будем делать все, чтобы победить в этом матче. А так как "Динамо-Минск" и "Динамо-Молодечно" — это клубы с одним названием, будет интересно посмотреть всех игроков.

- Есть ли вероятность, что "Динамо" пополнят игроки, которые будут противостоять команде в Кубке Салея?

- Думаю, да. Особенно в первом матче. Пускай молодые ребята доказывают, как будут смотреться на фоне "Динамо". Если кто-то себя проявит, то почему нет? Будем разговаривать.

- Планируете использовать легионеров?

Думаю, сыграют, а в каком матче — не могу сказать. Хотелось просмотреть побольше молодых игроков в этих играх. Понять, могут ли они играть в этой команды.