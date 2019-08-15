Названы лучшие натуральные средства для похудения 3 15.08.2019, 12:55

1,451

Некоторые продукты способны активизировать процесс потери веса.

Список включает в себя яблочный уксус и продукты в заквашенном виде. По словам диетологов, в пищеварительной системе находятся сотни различных микроорганизмов. Большинство из них являются «дружественными» бактериями, производящими важные питательные вещества и помогающие расщеплять клетчатку, которую организм не может переварить, пишет lenta.ua.

Как показали результаты недавних исследований, пробиотики положительно влияют на устойчивость к инфекционным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина и улучшают пищеварение, что и способствует похудению. Они содержатся в йогурте, квашеной капусте, кефире, чайном грибе.

Известно также, что пробиотики полезны для предотвращения диареи при приеме антибиотиков и облегчении синдрома раздраженного кишечника.

Другим проверенным эффективным натуральным средством для похудения является яблочный уксус, способствующий уменьшению жировых отложений, что доказали эксперименты не только на подопытных грызунах, но и на людях. Разводить его рекомендуется по одной столовой ложке на стакан воды.

Завершает список - гарциния камбоджийская, помогающая похудеть благодаря наличию в составе более 70% гидроксилимонной кислоты. За счет ее действия происходит быстрое расщепление глюкозы в жир и блокирование ферментирования, которое формирует холестериновые бляшки.