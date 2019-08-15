Названы лучшие натуральные средства для похудения

Названы лучшие натуральные средства для похудения3
- 15.08.2019, 12:55
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Некоторые продукты способны активизировать процесс потери веса.
Список включает в себя яблочный уксус и продукты в заквашенном виде. По словам диетологов, в пищеварительной системе находятся сотни различных микроорганизмов. Большинство из них являются «дружественными» бактериями, производящими важные питательные вещества и помогающие расщеплять клетчатку, которую организм не может переварить, пишет lenta.ua.
Как показали результаты недавних исследований, пробиотики положительно влияют на устойчивость к инфекционным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, снижают уровень холестерина и улучшают пищеварение, что и способствует похудению. Они содержатся в йогурте, квашеной капусте, кефире, чайном грибе.
Известно также, что пробиотики полезны для предотвращения диареи при приеме антибиотиков и облегчении синдрома раздраженного кишечника.
Другим проверенным эффективным натуральным средством для похудения является яблочный уксус, способствующий уменьшению жировых отложений, что доказали эксперименты не только на подопытных грызунах, но и на людях. Разводить его рекомендуется по одной столовой ложке на стакан воды.
Завершает список - гарциния камбоджийская, помогающая похудеть благодаря наличию в составе более 70% гидроксилимонной кислоты. За счет ее действия происходит быстрое расщепление глюкозы в жир и блокирование ферментирования, которое формирует холестериновые бляшки.