Мариуш Блащак: Варшавская битва была одной из тех, которые решали судьбу мира 15.08.2019, 12:59

Мариуш Блащак

Фото: East News

Польша празднует День Войска Польского.

15 августа Польша празднует День Войска Польского. В честь государственного и национального праздника, в 99-ю годовщину Варшавской битвы, министр обороны Польши Мариуш Блащак, командование Войска Польского, депутаты, представители государственных учреждений и духовенства воздали дань памяти погибшим героям, сообщает «Радио Польша».

Министр Мариуш Блащак подчеркнул, что «99 лет назад Польша преградила путь экспансии большевистской России». «Наши прадеды защитили независимость польского государства, находившуюся в опасности, но защитили также Европу от вторжения большевиков. Варшавская битва была одной из тех битв, которые решали судьбу мира. Польша одержала в ней победу, благодаря решимости и мужеству всего народа. Рядом с солдатами Войска Польского в этой битве участвовали добровольцы, школьники, студенты и капелланы».

Глава Министерства национальной обороны подчеркнул, что успех был достигнут польской армией, которая оказалось отлично организованной. «Варшавская названа «Чудом над Вислой». Это действительно было чудо, потому что Божье привидение было к нам благосклонно. Но это сражение было замечательно подготовлено польской армией с точки зрения планов, подвижности войска и эффективной разведки», - добавил Мариуш Блащак.

Варшавская битва или «Чудо над Вислой» имела решающее значение для сохранения независимости Польши и перечеркнула планы распространения коммунизма в Европе. Ключевую роль сыграл маневр Войска Польского под командованием Юзефа Пилсудского, который заставил Красную армию отступить.