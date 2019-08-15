Владимир Величкин: «Свінцовая варта» вызывает нервную реакцию 15.08.2019, 13:06

Фото: «Белсат»

Активисты парализовали махинации, связанные со строительством аккумуляторного завода под Брестом.

Обращение в Следственный комитет подготовила в Бресте участница «Свінцовай варты» Мария Гaлaлюк. Она получила черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестного, передает "Радыё Рацыя".

14 августе противники строительства аккумуляторного завода находились на плановом дежурстве. Как рассказал брестский правозащитник Владимир Величкин:

- «Свінцовая варта» парализовала махинации, которые могли делать работники аккумуляторного завода. Именно поэтому мы видим их такую нервную реакцию, когда кто-то там кудрявый напал на Марию Галалюк. Ничего удивительного.

Как сообщает группа в телеграмм-канале "Свінцовая варта", человека, который напал на Марию Галалюк, зовут Александр. Он работает на фирме "Белпромимпэкс".