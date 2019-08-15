Российский наемник рассказал о тактике работы секретной ЧВК 15.08.2019, 13:15

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Россиянин дал интервью американскому телеканалу CNN.

Репортер американского телеканала CNN Кларисса Уорд взяла интервью у бывшего наемника российской частной военной компании "Вагнер", которая, по мнению экспертов, находится под контролем Кремля, и используется для демонстрации мощи России и подрыва политики во всем мире, сообщает zn.ua.

"Я думаю, что все уже знают, что гибридная война является одним из наиболее ценных инструментов, которые есть у российского президента Владимира Путина в его арсенале, будь то кампании по дезинформации, вмешательство в выборы, или все более широкое использование наемников", - сказала Уорд. "Русские наемники появляются, как мы узнали, в странах по всему миру, зачастую в нестабильных странах, их используют для усиления влияния России, а также для того, чтобы одолеть таких геополитических конкурентов, как США".

Официально Кремль говорит, что не имеет никакого отношения к наемникам, но вагнеровец "Олег" рассказал телеканалу совсем другую историю.

"Я наемник", - сказал "Олег", воевавший в Сирии. Его лицо скрыто и изменен голос. "90 процентов участников компании были, как я, мотивированы деньгами".

Несмотря на то, что Россия отрицает существование, у ЧВК "Вагнер" есть "сотни боевиков, действующих на трех разных континентах, которые должны мгновенно реагировать и выполнять подставленные перед ними задачи". ЧВК организовал Евгений Пригожин, которого называют "Поваром Путина" из-за многочисленных кейтеринговые контакты его компании с Кремлем. Пригожина также называют основателем "фабрики троллей", использовавшуюся для попыток вмешательства в выборы президента США 2016 года и другие кампании по дезинформации, включая ту, которая пыталась обвинить Украины в катастрофе рейса MH17 в Донбассе.

Журналисты CNN поехали в российскую деревню Молкино, чтобы попытаться добраться до тренировочного лагеря ЧВК "Вагнер", и "обнаружили, что у группировки удивительно близкие отношения с российскими военными", - сказала Уорд. "Единственный способ проникнуть в казармы Вагнера - это пройти через контрольно-пропускной пункт, который охраняют военные, потому что он фактически принадлежит подразделению российского спецназа".

Недалеко от Молкино находится памятник погибшим боевикам Вагнера. Посетителей там не ждут. Репортеры CNN снимают на скрытую камеру. "Вскоре к нам подходит охранник… Они не пустили нас внутрь, что неудивительно, потому что в этом соединении есть единственное ощутимое, видимое доказательство того, что ЧВК "Вагнер" настоящая"

"Возможно, нет ничего удивительного в том, что памятник финансируется компанией, принадлежащей Пригожину", - сказала Уорд. "Пять лет назад в Крыму военные без опознавательных знаков, которых называли "зелеными человечками", помогли оккупировать Крым. Это был успех компании, и использование Москвой наемных сил с тех пор возросло".

Аналитики говорят, что такое не может происходить без одобрения Путина.

"Россия пытается подавить США", - сказал наемник "Олег". "Любым способом можно использовать легальные и нелегальные средства. РФ пытается разбить США, как-то справиться с этим. Что из этого получится в результате? Думаю, ничего хорошего".

"Но для президента России Владимира Путина Вагнер по-прежнему является достойной игрой, расходуемой боевой силой без ответственности и учета", - резюмирует Уорд.

В конце января СБУ опубликовала список из 149 членов ЧВК "Вагнера", которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года. По информации ведомства, всего выявлено 1012 лиц, которые с августа по декабрь 2018-го самолетами Ту-154М были перенаправлены в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе.