Социологи разрушили стереотип о «трудолюбивых белорусах» Денис Лавникевич

15.08.2019, 14:14

Как мы на самом деле относимся к работе?

Настоящая Беларусь совсем не такая, какую нам показывают по телевизору. Но она не соответствует и образу, который мы создаем в своем воображении. Стоит появиться очередному толковому исследованию «глубинного народа» — и мы удивляемся: надо же, как много мы не знали про собственную страну!

В предыдущей колонке я рассказывал о том, как белорусы воспринимают собственную страну. А также о разнице между страной, родиной и государством. Но те наши читатели, которые, подобно автору этих строк, успели вырасти в СССР/БССР, помнят, что «на благо родины» прежде всего актуален «труд». Соответственно, в сегодняшнем тексте мы посмотрим на отношение белорусов к работе.

Напомню, что мы продолжаем анализировать масштабное исследование «Ценности населения Беларуси», представленное Исследовательским центром ИПМ. И в нем отношению белорусов к своей работе посвящен достаточно большой раздел.

СРАВНЕНИЕ С СОСЕДЯМИ

Начну, впрочем, с личного наблюдения. Переехав полтора года назад работать в Украину, я столкнулся с интересным феноменом: здесь работодатели предпочитают при возможности нанимать белорусов — даже зная, что платить им придется, скорее всего, больше, чем своим соотечественникам-украинцам. Белорусы пользуются повышенным спросом по причине их трудолюбия, добросовестности, ответственности и неконфликтности. То есть всего того, что сводится к понятию «менталитет».

Действительно, менталитеты двух наших братских народов отличаются очень сильно. Одно из отличий — уровень пунктуальности и обязательности. Белорус в этом плане ближе к немцу.

Для белоруса договориться о встрече за неделю (с точным местом и временем) — повод прийти в любом случае, ведь за неделю можно так все спланировать, чтобы ничто потом не помешало. Для украинца — повод забыть о встрече. Не раз на этом обжигался в Киеве: договариваешься заранее о встрече, берешь такси, приезжаешь точно… человека нет. Звонишь ему — а он либо вообще забыл о назначенной встрече, либо только выходит из метро где-то в трех километрах. Ну а опоздание на 10−15 минут в Украине вообще опозданием не считается.

Такая психология распространяется и на работу. Если украинец «загорелся» какой-то идеей, связанной с работой, то он будет просто-таки творить чудеса. Если остыл — будет работать по принципу «и так сойдет». Белорусам куда менее свойственно «загораться», но и безразличие к результату собственного труда им несвойственно. Наш соотечественник будет «тянуть лямку», добросовестно выполняя даже самую нелюбимую работу. Обратная сторона этой добросовестности — безынициативность, холодное отношение к инновациям. Но это все скорее личные наблюдения вперемешку с распространенными стереотипами. Посмотрим, что накопали социологи.

РАБОТА НЕ В РАДОСТЬ

Самое главное — работа для белоруса в жизни находится на одном из первых мест, наряду с семьей. То есть и с социальной, и с экономической точки зрения работа является одной из важнейших ценностей населения нашей страны. Ну а ценности — это базовая неосознаваемая мотивация. Получается, очень серьезное отношение к работе у белоруса «зашито» на уровне подсознания. Причем издавна: «Рабі пільна — і будзе Вільня!» — если я не ошибаюсь, эта пословица пришла к нам еще из XVI века.

Вот только ответственное отношение к работе, к сожалению, вовсе не означает, что белорус радостно выбегает из дома утром в понедельник. Чаще всего работа ассоциируется с малоприятной обязанностью. Об этом говорит приведенное в исследовании облако ассоциаций.

На первом месте тут — деньги, то есть работа для белоруса — это прежде всего источник пропитания. Также присутствует много упоминаний слов с негативной модальностью, например, «необходимость», «тяжелая», «усталость», «каторга» и так далее. Конечно, довольно велика и частота упоминаний слов с положительной модальностью: «любимая», «интересная», «удовольствие», «хорошая» и т. п. — иначе было бы совсем уж обидно за соотечественников.

Но если провести некоторое время за пристальным рассматриванием этого облака ассоциаций, то мы обнаруживаем, что слова вроде «проблема», «горбатиться», «за копейки работаю», «грусть», «надоела» встречаются куда чаще, чем «праздник», «в радость», «творчество» и им подобные.

Отношение белорусов к работе по большей части как к вынужденной невеселой необходимости подтверждается и таблицей мотиваций.

Как видим, и здесь на первом месте деньги вкупе с другими «шкурными» мотивами. «Интересная работа» оказалась лишь на 4-м месте — это ценность только для 30,4% опрошенных. А «Возможность проявлять инициативу» — и вовсе на предпоследнем месте как ценность лишь для 11,6% белорусов.

Чтобы лучше понять картину мотивации участников белорусского рынка труда, исследователи провели иерархический кластерный анализ, который позволил выделить четыре группы мотивации в работе.

Здесь важно понимать, что высокая оплата труда и гибкий рабочий график являются приоритетами почти во всех группах, поэтому их основные признаки выделяются по дополнительным параметрам. В первую группу включили тех, кому нужна гарантированная работа с высокой оплатой труда и удобным рабочим графиком. (Про удовольствие от работы тут речь вообще не идет.)

Во вторую группу — тех, кому нужна работа, приносящая высокий доход, но при этом ненапряженная. Для представителей третьей группы приоритет — интересная работа с возможностью проявить инициативу и достичь чего-то, а также работа, вызывающая уважение. Эта группа в целом направлена на самореализацию, поэтому для них важнее, чем для всех остальных, наличие достаточного количества дней отпуска. Не знаю, как вам, а мне что-то подсказывает, что именно представители этой группы чаще всего отправляются в трудовую эмиграцию. Быть может, сужу по себе и другим переехавшим.

Наконец, в четвертую группу включены те опрошенные, которые оказались в целом низко мотивированы на работу и для которых даже высокая оплата труда не является настолько важной, как для остальных. Если все-таки обозначать приоритеты этой группы, то это высокая оплата труда, гарантированная работа и достаточное количество дней отпуска. Однако все эти приоритеты куда ниже, чем в остальных группах.

Доля первой группы составляет 22,5%, доля второй — 24,1%, доля третьей — 16,1% и доля четвертой группы — 37,3%. Печально: больше всего в стране, получается, тех, кто работает из-под палки. Так рушится стереотип о «трудолюбивых белорусах». Еще один повод для печали: любой работодатель знает, что наиболее продуктивные работники — это те, кого относят к третьей группе. А она как раз оказалась самой малочисленной. Так что не стоит удивляться, что по производительности труда мы в несколько раз отстаем не только от стран Западной Европы, но и от соседней Польши.

Некоторая надежда есть пока только на молодых людей — для них интересная работа важна в большей степени, чем для белорусов других возрастов.

Однако молодым людям свойственно взрослеть — и разочаровываться, в том числе в своей работе. А дальше наступает какая-то обреченность, которая видна в ответах на вопрос «Зачем вообще нужно работать?» Основной причиной работать для практически половины населения является материальная необходимость. Второй по актуальности — необходимость содержать семью, а третьей — формулировка «потому что все должны работать». Кому «должны» — не уточняется.

«Интересная работа» и «призвание» получили соответственно 5,7 и 2,5%. Один мой знакомый, известный белорусский экономист, называет белорусов «депрессивной нацией». Теперь я, кажется, понимаю почему.

Денис Лавникевич, officelife.media